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Sondaggio Swg-La7: crescono PD e FdI, arretra la Lega. In calo gli indecisi

14 Settembre 2026 - 20:33 Alba Romano
schlein sondaggio swg la7
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I partiti maggiori crescono, in calo la Lega
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L’ultima rilevazione sulle intenzioni di voto degli italiani mostra un quadro politico in movimento, caratterizzato da un generale consolidamento dei partiti principali e da una leggera flessione per le forze di centro e di sinistra radicale. Questo il quadro del sondaggio condotto da Swg per il TgLa7 e diffuso lunedì 14 settembre. Nel comparto delle forze politiche principali si registrano quasi esclusivamente segnali positivi. Il Partito Democratico guadagna lo 0,3%, mentre Fratelli d’Italia e Futuro Nazionale crescono entrambi dello 0,2%.

Piccola avanzata anche per il Movimento 5 Stelle, che sale dello 0,1%, e conferma della propria posizione per Forza Italia, che rimane stabile. Le uniche contrazioni tra i partiti di primo piano riguardano l’Alleanza Verdi e Sinistra (-0,1%) e la Lega, che arretra dello 0,2%.

Partiti minori e orientamento dell’elettorato

Spostando l’attenzione sulle forze minori, la situazione appare per lo più statica o in lieve arretramento: Italia Viva, Noi Moderati e Sud Chiama Nord mantengono invariate le proprie percentuali, mentre sia Azione che Più Europa perdono lo 0,1%. Un calo più marcato si nota nell’aggregato delle altre Liste, che cede lo 0,3%.

Infine, si riduce la quota degli indecisi e di chi sceglie di non esprimere una preferenza: la percentuale di chi non si esprime cala dello 0,1%, segnale di un lieve riavvicinamento dell’elettorato alla politica attiva.

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