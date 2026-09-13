Di Battista ricoverato al Gemelli, la paura dell’assalto in ospedale: l’appello ad amici e giornalisti

Come sta davvero l'ex deputato M5s è ancora sotto massimo riserbo. L'associazione Schierarsi ribadisce che sarà solo la famiglia a decidere se divulgare o meno aggiornamenti sulle sue condizioni di salute

Da ieri mattina Alessandro Di Battista è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato trasferito subito dopo essere atterrato all’aeroporto di Ciampino. L’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle proseguirà lì gli accertamenti clinici. Schierarsi, l’associazione che lui stesso ha fondato, ha lanciato un appello pubblico a sostenitori, amici e giornalisti: non presentarsi al Policlinico, per non intaccare la serenità sua e dei familiari in questa fase delicata. Nella nota si legge che l’obiettivo è permettere a Di Battista e ai suoi cari «di vivere i prossimi giorni nella necessaria tranquillità».

Lo stesso comunicato invita chiunque a mantenere prudenza nella diffusione di immagini, video e informazioni sulla sua situazione personale, ribadendo che ogni futuro aggiornamento arriverà solo nei tempi e nei modi condivisi con la famiglia. A rilanciare la richiesta è stato anche Luca Di Giuseppe, presidente di Schierarsi, che nelle ultime settimane è rimasto costantemente accanto all’ex deputato M5s e ai suoi familiari, chiedendo sui social di rispettare la privacy di Di Battista e di chi gli è vicino.

Come è avvenuto il rientro in Italia dopo il ricovero a Cuba

Il volo di ritorno da Cuba è durato circa 12 ore ed è stato organizzato secondo un protocollo di sicurezza particolarmente rigido, viste le condizioni delicate dell’ex deputato: più scali intermedi e una rotta a bassa quota, scelta per garantire un livello di pressurizzazione della cabina adatto al suo stato di salute. Un rientro pianificato nei minimi dettagli, arrivato dopo settimane di incertezza sulle reali condizioni di Di Battista e sulla data effettiva del ritorno in Italia.

Cosa è successo a Di Battista a Cuba

L’ex grillino si trovava ricoverato a Cuba dallo scorso 28 agosto, quando un malore accompagnato da forti mal di testa lo aveva costretto in ospedale. Il rientro, fissato inizialmente per il 4 settembre, era poi slittato per un peggioramento del quadro clinico che aveva reso necessario un intervento neurochirurgico d’urgenza. Solo l’esito positivo dell’operazione ha reso possibile riorganizzare la partenza verso l’Italia. Sulle sue condizioni attuali, riporta Fanpage.it, resta comunque massimo riserbo: eventuali aggiornamenti arriveranno soltanto dal bollettino medico e dalle valutazioni dei sanitari che lo hanno in cura.