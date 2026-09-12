L’arrivo di Di Battista a Ciampino, il trasporto in barella sull’ambulanza e il ricovero – Il video

È arrivato poco prima delle 8 a Ciampino l'ex parlamentare M5s, atterrato da Cuba dove era ricoverato

Alessandro Di Battista è arrivato in ambulanza al Gemelli di Roma, dove verrà ricoverato. L’ex parlamentare M5s era partito ieri sera da Cuba, con uno scalo in Lussemburgo, e il suo aereo è atterrato a Ciampino poco prima delle 8 di questa mattina. Sceso dal velivolo, Di Battista è stato trasferito in barella su un’ambulanza, coperto da un telo azzurro.

Il viaggio arriva al termine di una vicenda sanitaria che lo aveva colpito proprio durante la trasferta cubana, dove si trovava per realizzare un reportage. Di Battista era stato ricoverato a causa di forti dolori alla testa, e la scorsa settimana era stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. Da quel momento fino a ieri è rimasto in cura in un ospedale dell’Avana, prima di essere ritenuto in condizioni tali da affrontare il rientro in Italia per proseguire le cure al Gemelli.