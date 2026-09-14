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Mario Roggero, no del giudice sulla pena differita «in attesa della grazia». Il gioielliere resta in carcere: negati anche i domiciliari

14 Settembre 2026 - 12:10 Giovanni Ruggiero
Mario Roggero
Mario Roggero
L'attesa per l'eventuale decisione del Quirinale dovrà proseguire nel penitenziario di Opera per il gioielliere condannato per l'omicidio di due rapinatore e il ferimento di un terzo
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Niente rinvio della pena per Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e nove mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante l’assalto alla sua gioielleria nell’aprile 2021. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto l’istanza presentata dai legali dell’imputato, che chiedevano di differire l’esecuzione della condanna in vista di una possibile grazia.

La difesa aveva puntato in prima battuta sulla sospensione della pena, in attesa che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si esprima sulla domanda di grazia presentata, e in subordine aveva chiesto in alternativa di andare ai domiciliari. Entrambe le opzioni sono state però bocciate dopo il parere negativo espresso dalla procura generale, che si era già detta contraria all’accoglimento della richiesta.

In aggiornamento

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