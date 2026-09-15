Il caccia italiano della Nato che ha abbattuto un drone in Lituania

Il velivolo senza pilota forse proveniva dalla Bielorussia. Colpito nel sud del paese

Un caccia della Nato ha abbattuto un drone in Lituania poco dopo la mezzanotte di martedì 15 settembre: lo ha reso noto il centro nazionale lituano per la gestione delle crisi. Il drone, probabilmente proveniente dalla Bielorussia, è stato abbattuto nei pressi del villaggio di Pratkunai, nel sud della Lituania e vicino a Kaunas (la seconda città più grande del Paese). La provenienza del velivolo è ancora da accertare. In precedenza era stato diramato un allarme per la presenza di droni nella capitale Vilnius e nella regione circostante.

I caccia della Nato

I caccia della missione Nato di difesa aerea dei Paesi baltici pattugliano i cieli di Lettonia, Lituania ed Estonia da quando queste nazioni hanno aderito all’Alleanza nel 2004. I velivoli della missione hanno abbattuto droni ucraini finiti fuori rotta sopra l’Estonia a maggio, e sopra la Lettonia a giugno e agosto. L’Ucraina ha intensificato gli attacchi con droni a lungo raggio contro la Russia, anche nell’area del Mar Baltico, e diversi droni militari ucraini sono sconfinati nello spazio aereo di Finlandia, Lettonia, Lituania ed Estonia. Secondo l’Ucraina tali episodi sarebbero stati causati dalla Russia, che avrebbe interferito con le traiettorie dei droni attraverso tecniche di guerra elettromagnetica.

Gitanas Nauseda

Il presidente lituano Gitanas Nauseda ha scritto in un post su X: «Un drone appena entrato nello spazio aereo lituano è stato distrutto da caccia della Nato. Con la Russia che intensifica la sua aggressione contro l’Ucraina, tale prontezza è vitale per la nostra regione». Le Forze Armate lituane hanno fatto sapere che ad abbattere il drone sono stati caccia italiani. I resti del velivolo senza pilota sono stati ritrovati.

Secondo quanto riferito dai militari, intorno a mezzanotte è stato avvistato nello spazio aereo un oggetto in movimento verso la Lituania. Dopo l’identificazione, sono decollati aerei alleati. Alle 00.20 circa, il drone identificato è stato abbattuto da caccia alleati provenienti dall’Italia, decollati dalla base aerea di Šiauliai.

Il drone

Sul luogo dell’incidente sono presenti agenti di polizia e militari lituani. Gli specialisti stanno raccogliendo i rottami per determinare il tipo di drone e il suo scopo. «Dobbiamo valutare la situazione, raccogliere i rottami e determinare di che tipo di oggetto si trattasse e quale fosse il suo scopo. I rottami non ci permettono ancora di stabilire se si trattasse di un drone da combattimento», ha dichiarato Vilmantas Vitkauskas, capo del Centro nazionale per la gestione delle crisi. Al momento non è ancora noto se il drone trasportasse esplosivi. In precedenza, le autorità lituane avevano riferito che il drone era entrato nel territorio lituano dalla Bielorussia, per poi dirigersi verso ovest attraversando la regione di Lentvaris e il distretto di Trakai. Secondo le prime informazioni, nessuno è rimasto ferito nell’incidente.