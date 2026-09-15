Mosca: «Se la Polonia ci attacca, sarà annientata in 2-3 giorni». E diffonde il video di un nuovo raid alla frontiera – La diretta

Caccia italiani abbattono un drone nello spazio aereo della Lituania. Nei Paesi Bassi, intanto, il traffico ferroviario è stato interrotto a causa di atti di sabotaggio mirati alle infrastrutture. Lavrov incontra Rubio. Tutti gli aggiornamenti
Se la Polonia dovesse muovere guerra alla Russia, Mosca «utilizzerebbe l’intero arsenale di forze e risorse a disposizione» e lo Stato polacco «cesserebbe di esistere in due o tre giorni». A lanciare la minaccia è Nikolay Patrushev, consigliere del presidente russo Vladimir Putin, in un’intervista al sito del quotidiano Argumenty i Fakty, rilanciata dall’agenzia Tass. Intanto, il ministero della Difesa russo ha diffuso le immagini di un nuovo attacco con un drone contro il posto di frontiera di Yahodyn, nella regione ucraina della Volinia, al confine con la Polonia. Il valico era già stato colpito domenica scorsa. Nelle stesse ore, caccia della Nato hanno abbattuto un drone sopra il territorio della Lituania. A renderlo noto è stato il presidente lituano Gitanas Nauseda. Sul fronte diplomatico, il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha annunciato che incontrerà il segretario di Stato americano Marco Rubio a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York. Tutti gli aggiornamenti
15 Settembre 2026 - 12:45
Cremlino: «"Buona idea" da Trump di sospendere gli attacchi alle raffinerie»
La proposta del presidente Usa Donald Trump di sospendere gli attacchi russi e ucraini sui rispetti impianti energetici è «una buona idea», ma non è sufficiente per risolvere i problemi che pesano sull’esportazione di prodotti petroliferi verso i mercati mondiali. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass.
15 Settembre 2026 - 12:29
Il Cremlino agli Usa: «Lo spazio deve essere libero da ogni arma»
«Lo spazio deve essere libero da ogni tipo di arma», e la Russia continuerà a sostenere questa posizione. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo che gli Usa hanno annunciato di avere dispiegato aramamenti nello spazio. Lo riferisce Ria Novosti.
15 Settembre 2026 - 12:18
Mosca diffonde video di un nuovo attacco alla frontiera con la Polonia
Il ministero della Difesa russo ha diffuso il video di un nuovo attacco con un drone sul posto di frontiera di Yahodyn, nella regione ucraina della Volinia al confine con la Polonia, già colpito domenica scorsa. «I raid regolari sui valichi di frontiera dell’Ucraina stanno interrompendo le linee terrestri di fornitura di aiuti militari nelle vicinanze di centri chiave di trasporto e logistica delle forze ucraine», ha commentato il ministero, citato dall’agenzia Tass.
15 Settembre 2026 - 12:10
Interrotto il traffico ferroviario nei Paesi Bassi: «Atti di sabotaggio mirati alle infrastrutture»
Anche nei Paesi Bassi il traffico ferroviario è stato interrotto questa mattina, martedì 15 settembre, a seguito di atti di sabotaggio mirati alle infrastrutture ferroviarie.
<center><blockquote class=”twitter-tweet”><a href=”https://twitter.com/InsiderGeo/status/2099761178268352695?ref_src=twsrc%5Etfw”>September 15, 2026</a></blockquote> <script async src=”https://platform.x.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script></center>
15 Settembre 2026 - 12:00
Lavrov: «Incontrerò Rubio all'Onu per discutere di Ucraina»
Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov
ha annunciato oggi che incontrerà il segretario di Stato americano Marco Rubio
a margine dell’Assemblea generale dell’Onu a New York per discutere la situazione in Ucraina
. «Vorrei anche capire un po’ cosa pensa il Dipartimento di Stato in merito», ha sottolineato Lavrov, citato dall’agenzia Interfax
.
15 Settembre 2026 - 11:00
Consigliere Putin: «Se la Polonia ci attacca, sarà annientata in 2-3 giorni»
Se la Polonia muovesse guerra alla Russia, Mosca «utilizzerebbe il suo intero arsenale di forze e risorse disponibili, e lo stato polacco cesserebbe di esistere in due o tre giorni». Lo ha affermato Nikolay Patrushev, consigliere del presidente russo Vladimir Putin, in un’intervista al sito del giornale Argumenty i Fakty, ripresa dalla Tass. Patrushev ha citato dichiarazioni del ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski, secondo le quali in uno scontro militare la Polonia sconfiggerebbe la Russia. Secondo il consigliere di Putin, quella di Sikorski è una valutazione «dilettantistica» della potenza militare russa.
15 Settembre 2026 - 10:00
Difesa, drone in Lituania abbattuto da caccia italiani
Nella tarda serata di ieri, due caccia Eurofighter F-2000 della Task Force Air “Baltic Thunder III” dell’Aeronautica militare italiana sono decollati in modalità scramble (decollo di emergenza) nell’ambito della missione Nato di difesa aerea sul fianco orientale dell’Alleanza, in seguito alla violazione dello spazio aereo lituano da parte di un drone. Gli equipaggi italiani hanno intercettato il velivolo senza pilota, neutralizzandolo nel rispetto delle procedure operative previste dall’Alleanza. Lo riferisce il ministero della Difesa specificando che si tratta del secondo episodio, nell’arco di un mese, che vede coinvolti i nostri caccia. A quanto si apprende da fonti Nato , che hanno avviato gli accertamenti, il drone è di sospetta provenienza russa, ma si attende conferma dagli accertamenti delle autorità lituane e della Nato.
15 Settembre 2026 - 09:00
Kiev: «Doppio raid russo su stazione di servizio nella capitale, ci sono feriti»
Doppio attacco tra stanotte e stamattina contro due stazioni di servizio a Kiev. Un drone
si è schiantato contro una stazione di servizio nel quartiere di Holosiivskyi e un altro nel quartiere di Holosiivskyi. Dopo l’attacco sono scoppiati incendi. Lo riferisce il sindaco della capitale il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko. Per gli attacchi russi si contano 8 feriti. Ieri Donald Trump
aveva annunciato che ucraini e russi avevano raggiunto un accordo per una tregua sulle infrastrutture energetiche.