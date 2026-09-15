Mosca: «Se la Polonia ci attacca, sarà annientata in 2-3 giorni». E diffonde il video di un nuovo raid alla frontiera – La diretta

Caccia italiani abbattono un drone nello spazio aereo della Lituania. Nei Paesi Bassi, intanto, il traffico ferroviario è stato interrotto a causa di atti di sabotaggio mirati alle infrastrutture. Lavrov incontra Rubio. Tutti gli aggiornamenti

Se la Polonia dovesse muovere guerra alla Russia, Mosca «utilizzerebbe l’intero arsenale di forze e risorse a disposizione» e lo Stato polacco «cesserebbe di esistere in due o tre giorni». A lanciare la minaccia è Nikolay Patrushev, consigliere del presidente russo Vladimir Putin, in un’intervista al sito del quotidiano Argumenty i Fakty, rilanciata dall’agenzia Tass. Intanto, il ministero della Difesa russo ha diffuso le immagini di un nuovo attacco con un drone contro il posto di frontiera di Yahodyn, nella regione ucraina della Volinia, al confine con la Polonia. Il valico era già stato colpito domenica scorsa. Nelle stesse ore, caccia della Nato hanno abbattuto un drone sopra il territorio della Lituania. A renderlo noto è stato il presidente lituano Gitanas Nauseda. Sul fronte diplomatico, il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha annunciato che incontrerà il segretario di Stato americano Marco Rubio a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York. Tutti gli aggiornamenti