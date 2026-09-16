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Von der Leyen: Lottiamo insieme per l'idea europea contro chi la vuole distruggere – Il video

16 Settembre 2026 - 11:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Strasburgo, 16 settembre 2026 "Che si tratti degli ultranazionalisti o degli antieuropeisti, che si tratti di ingerenze russe o di disinformazione, i nomi possono essere diversi, ma il loro obiettivo è lo stesso: disprezzano i nostri valori e vogliono distruggere la nostra unità europea. Quindi non limitiamoci a reagire contro tutto questo, ma lottiamo insieme per la nostra idea europea". Lo ha dichiarato la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. nel suo discorso sullo stato dell'Unione. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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