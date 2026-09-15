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Legge elettorale, il voto finale del Senato. Renzi: «Testo nato perché avete paura di perdere»

15 Settembre 2026 - 10:49 Federico D’Ambrosio
matteo renzi legge elettorale
matteo renzi legge elettorale
Il voto conclusivo di palazzo Madama, il 28 settembre il testo è atteso nell'aula della Camera
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Battute conclusive del dibattito sulla legge elettorale oggi, 15 settembre, al Senato. Il testo è chiuso ma in mattinata si svolge il voto conclusivo sul testo, che poi dovrà essere confermato alla Camera, e le opposizioni sono pronte a dare battaglia.

Matteo Renzi è tra i primi a parlare: «Se dio vuole abbiamo riscoperto il bipolarismo, tra Camera e Senato. Per la prima volta avete cambiato una norma passata alla Camera, avete introdotto le preferenze. Vi riconosciamo che sono state parzialmente introdotte, ve ne do atto. Questo stesso risultato politico, però, era stato proposto anni fa e nel 2016 la giovane deputata Giorgia Meloni sosteneva in televisione che con capolista bloccato più le preferenze si facesse un danno enorme, oggi presenta questo come un grande risultato».

Lo scontro sulle preferenze

Meloni, aggiunge Renzi, «non ha votato le preferenze perché ha avuto paura e avere paura di Salvini e Tajani è una cosa inedita, non per lei ma per il genere umano. Al netto delle nostre tecnicalità, oggi, c’è la famiglia che porta il 15 settembre e non dà la colpa agli Houthi ma si ricorda chi aveva detto che avrebbe tolto le accise, la politica che decide. Questa legge è nata perché avete paura di perdere e perderete.

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