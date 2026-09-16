Von der Leyen contro i nemici dell’Ue: «La Russia vuole frantumarci, insostenibile il deficit con la Cina» – La diretta

La presidente della Commissione al Parlamento Ue per il discorso sullo Stato dell'Unione: dal clima all'immigrazione, dall'AI all'Ucraina, i temi e gli annunci

Da Strasburgo – Lotta all’immigrazione e al cambiamento climatico, attacchi russi e futuro dell’Ucraina, guerra nel Golfo e caro energia. Ma anche regolamentazione dell’AI e protezione dei minori online. Sono i temi su cui si pronuncia questa mattina Ursula von der Leyen, nel discorso chiave dell’anno noto come “Stato dell’Unione“. Dopo il suo lungo discorso sono previsti gli interventi di tutti i gruppi politici del Parlamento europeo, quindi la replica della presidente della Commissione Ue.

La tradizione mutuata dagli Stati Uniti, dal 2010, prevede che il/la presidente della Commissione formuli ogni settembre il suo State of the Union, per aggiornare il Parlamento europeo e le opinioni pubbliche sul lavoro svolto nell’anno precedente e gli obiettivi chiave per quello successivo. Per von der Leyen, al secondo mandato alla guida della Commissione, si tratta del sesto discorso programmatico del genere. Mentre si avvicina il giro di boa di metà legislatura per il Parlamento europeo, molti eurodeputati e osservatori si attendono più concretezza dalla Commissione nel rispondere alle preoccupazioni principali dei cittadini europei.

In copertina: La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen al Parlamento europeo (Ansa/Epa – Ronald Wittek)