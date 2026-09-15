Scontro sullo stop a Schengen, la replica di Madrid: «Italia vergognosa, Meloni e Tajani non sono leader all’altezza»

Il ministro degli esteri spagnolo, José Manuel Albares, replica piccato: «Noi per gli sbarchi a Lampedusa aiutammo il governo italiano»

La replica di Madrid al prolungamento di altri 15 giorni dello stop degli accordi Schengen da parte dell’Italia con la Spagna, non è tardato ad arrivare. Il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, ha criticato aspramente la decisione del governo italiano: «È assurdo, è inutile ed è una vergogna perché mina lo spirito, la filosofia di ciò che significa essere partner europei». Albares ha aggiunto che sia la premier Giorgia Meloni sia il ministro degli Esteri Antonio Tajani non si stanno comportando come «leader europei all’altezza della situazione».

«Noi per Lampedusa aiutammo»

Il ministro degli esteri spagnolo ha rimarcato come l’Italia registri attualmente «il doppio degli ingressi irregolari rispetto alla Spagna», ricordando la gestione degli sbarchi a Lampedusa nel 2023. «Non solo abbiamo offerto la nostra solidarietà, come abbiamo fatto in molte altre situazioni, ma abbiamo addirittura accolto i migranti irregolari portandoli in Spagna», ha aggiunto.

«L’Europa non può esistere senza solidarietà»

Albares ha poi riferito di aver sollecitato le opposizioni interne (il PP, in quanto alleato di Forza Italia, e Vox, alleato di FdI) affinché facciano presente al governo italiano che «questo provvedimento è una vergogna, è assurdo ed è ridicolo». «Capisco che il governo italiano agisca per ragioni di politica interna, ma è vergognoso e rappresenta certamente un attacco diretto alla dignità del popolo spagnolo e all’unità e alla solidarietà degli europei», ha concluso. E ha ribadito un principio fondamentale: «L’Europa non può esistere senza solidarietà».