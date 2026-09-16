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Von der Leyen: Preoccupazioni reali vengono usate per dividerci – Il video

16 Settembre 2026 - 11:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Strasburgo, 16 settembre 2026 "E sta anche avendo un effetto profondo sulla nostra democrazia e sul nostro discorso pubblico. Lo vediamo nell'ascesa degli estremismi e nel calo delle sfumature, persino nel modo in cui ci relazioniamo gli uni con gli altri. Queste preoccupazioni reali vengono usate come un'arma per frapporre un cuneo tra di noi, a volte dall'esterno, ma troppo spesso dall'interno. Ma il nostro cammino è chiaro: costruire un'Europa indipendente che abbia il potere di agire. Niente può sviare il nostro corso da questo obiettivo". Lo ha dichiarato la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. nel suo discorso sullo stato dell'Unione. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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