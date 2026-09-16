Ucraina, Fbi: «Mosca sta pianificando omicidi mirati negli Usa e in Ue». Oggi il discorso di Putin alla Nazione – La diretta

Il presidente russo parlerà alle 17 italiane. Zelensky accusa Mosca di aver «preso di mira» il suo aereo «anche al ritorno dalla Norvegia». Intanto, la tregua energetica annunciata da Trump non ferma gli attacchi su Kiev. Tutti gli aggiornamenti

I servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei Paesi europei che sostengono l’Ucraina. È quanto sostiene il Dipartimento di Giustizia americano, che ha annunciato l’incriminazione di cinque persone attualmente latitanti. Nel frattempo, Volodymyr Zelensky ha espresso le proprie condoglianze alle famiglie e ai cari delle cinque vittime dell’attacco con droni russi avvenuto questa mattina a Nikopol, dove un autobus è stato colpito. Il presidente ucraino ha poi accusato Mosca, di aver «preso di mira» il suo aereo «anche al ritorno dalla Norvegia». È atteso, inoltre, per oggi – mercoledì 16 settembre – alle 17 italiane il discorso di Vladimir Putin alla Nazione in vista delle elezioni parlamentari in Russia. Tutti gli aggiornamenti