Ucraina, Fbi: «Mosca sta pianificando omicidi mirati negli Usa e in Ue». Oggi il discorso di Putin alla Nazione – La diretta

Il presidente russo parlerà alle 17 italiane. Zelensky accusa Mosca di aver «preso di mira» il suo aereo «anche al ritorno dalla Norvegia». Intanto, la tregua energetica annunciata da Trump non ferma gli attacchi su Kiev. Tutti gli aggiornamenti
I servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei Paesi europei che sostengono l’Ucraina. È quanto sostiene il Dipartimento di Giustizia americano, che ha annunciato l’incriminazione di cinque persone attualmente latitanti. Nel frattempo, Volodymyr Zelensky ha espresso le proprie condoglianze alle famiglie e ai cari delle cinque vittime dell’attacco con droni russi avvenuto questa mattina a Nikopol, dove un autobus è stato colpito. Il presidente ucraino ha poi accusato Mosca, di aver «preso di mira» il suo aereo «anche al ritorno dalla Norvegia». È atteso, inoltre, per oggi – mercoledì 16 settembre – alle 17 italiane il discorso di Vladimir Putin alla Nazione in vista delle elezioni parlamentari in Russia. Tutti gli aggiornamenti
16 Settembre 2026 - 13:00
Lavrov: «La guerra conseguenza dell'espansionismo dell'Occidente»
La guerra in Ucraina è stata «una conseguenza diretta della politica espansionista dell’Occidente». A ribadire la linea di Mosca è stato il ministro degli Esteri, Serghei Lavrov, citato dall’agenzia Tass.
16 Settembre 2026 - 12:00
Zelensky: «Mosca ha preso di mira il mio aereo anche al ritorno dalla Norvegia»
Il presidente ucraino ha affermato in un’intervista alla Cbs che la Russia ha preso di mira per ben due volte l’aereo su cui viaggiava nelle ultime settimane. «In Moldavia, il mio aereo presidenziale era lì, ed è per questo che hanno attaccato la Moldavia – ha detto il leader ucraino – Quando siamo tornati a casa, sempre via Chisinau, hanno fatto la stessa cosa». Il primo episodio era stato reso noto dal premier norvegese Jonas Gahr Store. Zelensky ha aggiunto che uno o due droni sono entrati nello spazio aereo moldavo anche durante il suo viaggio di ritorno in Ucraina, un fatto che non era stato precedentemente segnalato.
16 Settembre 2026 - 11:30
Zelensky: «Raid su autobus solo un altro atto di brutalità»
Volodymyr Zelensky ha espresso le sue condoglianze alle famiglie e ai cari delle 5 vittime dell’attacco con droni russi avvenuto questa mattina, mercoledì 16 settembre, a Nikopol, contro un autobus. «Non c’è alcuna logica militare in tutto questo, solo un altro atto di brutalità», afferma in un post su Telegram. Zelensky ha dichiarato che un altro attacco russo, avvenuto nella notte, ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri nella regione di Mykolaiv. Aggiunge che sia la stazione ferroviaria che la locomotiva sono state danneggiate nell’attacco, ma afferma che quasi 170 passeggeri sono stati evacuati in sicurezza grazie al tempestivo avviso della compagnia ferroviaria statale ucraina. Secondo Zelensky, a Kovel si è verificato anche un attacco a una locomotiva elettrica, mentre i vigili del fuoco sono stati impegnati a domare gli incendi a Kiev, Cherson, Donetsk e Poltava. «Ciascuno di questi attacchi riguarda la vita di persone comuni che hanno bisogno di essere protette, costringendo la Russia a porre fine a questa guerra insensata».
16 Settembre 2026 - 11:17
Drone ucraino colpisce auto a Belgorod, due feriti
Le forze armate ucraine hanno attaccato con un drone un’auto nel villaggio di Krasnaya Yaruga, nella regione di Belgorod, in Russia. Due uomini sono rimasti feriti. Lo ha riferito il quartier generale operativo della regione, riportato dalla Tass. I feriti sono stati trasportati all’ospedale municipale n. 2 di Belgorod. «Uno degli uomini presenta ferite multiple da schegge e un’amputazione traumatica della gamba. Secondo la valutazione dei medici, le sue condizioni sono estremamente gravi. Il secondo ferito ha riportato un trauma acustico. Gli viene prestata tutta l’assistenza necessaria», hanno riferito dal centro operativo.
16 Settembre 2026 - 11:00
Cremlino: «Non commentiamo accuse Usa senza prove minimamente convincenti»
«Finché non avremo sentito e visto prove anche minimamente convincenti e argomentazioni basate su qualcosa di concreto, non riteniamo necessario commentare queste notizie». Così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla Tass, ha commentato le dichiarazioni del Dipartimento di Giustizia americano, secondo le quali i servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei Paesi europei che sostengono l’Ucraina. Il Dipartimento Usa ha anche annunciato l’incriminazione di cinque persone attualmente latitati.
16 Settembre 2026 - 10:00
Cremlino: «Putin parlerà alla Nazione oggi alle 17 italiane»
Il presidente russo Vladimir Putin si rivolgerà ai cittadini russi oggi alle 18 ora di Mosca (17 italiane) in vista delle imminenti elezioni per la Duma di Stato: lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino. «Alle 18, il presidente ha in programma di rivolgere un discorso televisivo ai cittadini del Paese in occasione delle imminenti elezioni parlamentari», ha detto Peskov parlando con i giornalisti.
16 Settembre 2026 - 05:00
Usa: «Servizi intelligence russi pianificano omicidi mirati in America e Ue»
I servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l’Ucraina. Lo afferma il Dipartimento di Giustizia americano, annunciando l’incriminazione di cinque persone attualmente latitati. Secondo l’accusa, una rete dei servizi di intelligence russa ha pagato o tentato di pagare delle persone negli Usa e in altri paesi affinchè sorvegliassero ed eseguissero omicidi mirati, «oltre ad aver incaricato dei complici di compiere o tentare atti di terrorismo contro infrastrutture civili e miliatri nei paesi europei allineati con l’Ucraina».