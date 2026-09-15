Harry e Meghan cambiano scuola ai figli per motivi di sicurezza. Si valuta una scorta di Stato

Il Ravec, ovvero la commissione intergovernativa che gestisce la tutela dei membri della famiglia reale e delle personalità pubbliche, potrebbe aprire un fascicolo

A sole due settimane dal loro rientro in Inghilterra dalla California, Harry e Meghan tornano al centro dei riflettori nel Regno Unito. Il magazine Hello! ha rivelato che i duchi del Sussex hanno dovuto cambiare l’istituto scolastico dei figli Archie e Lilibet a pochi giorni dall’inizio delle lezioni.

L’alert dal team di sicurezza privata della coppia

La decisione è arrivata su forte raccomandazione del loro team di sicurezza privata, preoccupato per i rischi legati al lungo tragitto e al traffico intenso tra la loro residenza e la scuola, che costringeva la scorta a muoversi in convoglio con un’auto aggiuntiva. Una fonte vicina alla coppia ha precisato alla BBC: «I genitori continuano a essere estremamente grati a tutti gli insegnanti e al personale […]. Questa decisione non deve in alcun modo essere interpretata come un giudizio sulla scuola […]. La decisione di trasferire i bambini in un’altra scuola è stata presa dopo un confronto con il team responsabile della sicurezza della famiglia in merito agli aspetti pratici dell’attuale organizzazione».

L’ipotesi di una scorta di Stato

La vicenda dei bambini potrebbe rivelarsi decisiva per l’annosa battaglia legale sostenuta dal principe per ottenere la protezione pubblica. Il Ravec — la commissione intergovernativa che gestisce la tutela dei membri della famiglia reale e delle personalità pubbliche — sembra infatti intenzionato a riaprire il fascicolo e valutare nuovamente il livello di rischio per la famiglia Sussex, finora esclusa dalla scorta di Stato in quanto non più composta da «working royals». Nel frattempo, Meghan ha festeggiato sui social il 42esimo compleanno di Harry condividendo scatti di famiglia dedicandogli un affettuoso messaggio: «Sei semplicemente il migliore. Buon compleanno, amore mio».