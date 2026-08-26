Ultime notizie Crisi Usa - IranImmigrazioneMatteo SalviniPetrolioSigfrido Ranucci
ESTERIAlluvioniCinaFraneInondazioniNepalVideo

Alluvione in Nepal, la fuga disperata delle persone pochi istanti prima di essere travolte alla frontiera – Il video

26 Agosto 2026 - 17:58 Alba Romano
Le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza durante la violenta frana che ha colpito il valico di frontiera con il Tibet
Google Preferred Site

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso le persone che tentano di allontanarsi pochi istanti prima che la violenta frana provocasse l’alluvione e travolgesse il valico di frontiera tra Nepal e Tibet. Il bilancio provvisorio è di almeno 95 morti, ma le autorità nepalesi temono che il numero delle vittime possa essere molto più alto. L’amministratore del distretto di Rasuwa ha parlato di di «gravi perdite di vite» e danni ingenti a numerosi villaggi.

La frana

Sono oltre 400 le persone disperse dopo le violente inondazioni che hanno colpito l’area di confine. La frana si è verificata sul versante nepalese e ha interessato il porto di Gyirong, provocando danni alle strade e interrompendo anche le comunicazioni e i collegamenti elettrici nella regione cinese di Shigatse, vicino al confine. Di fronte alla gravità della situazione, il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato di intensificare al massimo le operazioni di ricerca dei dispersi e ha chiesto un monitoraggio più rigoroso dell’area. Il leader cinese ha inoltre sollecitato sistemi di allerta precoce più efficaci per evitare ulteriori «disastri secondari» legati alle alluvioni.

Articoli di ESTERI più letti
1.

La Cina avverte gli Usa: «Le sanzioni all’Iran sono illegali, ci tuteleremo». Trump: «A Hormuz rimosse tutte le mine» – La diretta

2.

Il Cremlino respinge il piano di pace di Zelensky: «Il Donbass è un territorio russo». Il capo della Cia atterra a Mosca: «Incontri riservati» – La diretta

3.

L’assurda storia di Joshua Aviles, arruolato sulla portaerei USS Abraham Lincoln. Mentre si trova in missione suo padre viene arrestato dall’Ice

4.

Medvedev dà dell’imbecille al presidente finlandese Stubb: «Sciocco, incompetente e moralmente ripugnante»

5.

Trump sprofonda nei sondaggi: in 47 stati su 50 gli elettori bocciano il suo operato da presidente. Cosa può succedere alle elezioni di Midterm

leggi anche
nepal-alluvione-morto
ESTERI

Nepal, l’alluvione devasta il Paese: almeno 95 morti e interi villaggi spazzati via. Due italiani coinvolti, Tajani: «Stanno bene» – Il video

Di Stefania Carboni
everest truffa
ESTERI

La truffa dell’Everest: guide alpine nepalesi avvelenavano i turisti per costringerli a pagare l’elisoccorso

Di Roberta Brodini