Alluvione in Nepal, la fuga disperata delle persone pochi istanti prima di essere travolte alla frontiera – Il video

Le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza durante la violenta frana che ha colpito il valico di frontiera con il Tibet

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso le persone che tentano di allontanarsi pochi istanti prima che la violenta frana provocasse l’alluvione e travolgesse il valico di frontiera tra Nepal e Tibet. Il bilancio provvisorio è di almeno 95 morti, ma le autorità nepalesi temono che il numero delle vittime possa essere molto più alto. L’amministratore del distretto di Rasuwa ha parlato di di «gravi perdite di vite» e danni ingenti a numerosi villaggi.

La frana

Sono oltre 400 le persone disperse dopo le violente inondazioni che hanno colpito l’area di confine. La frana si è verificata sul versante nepalese e ha interessato il porto di Gyirong, provocando danni alle strade e interrompendo anche le comunicazioni e i collegamenti elettrici nella regione cinese di Shigatse, vicino al confine. Di fronte alla gravità della situazione, il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato di intensificare al massimo le operazioni di ricerca dei dispersi e ha chiesto un monitoraggio più rigoroso dell’area. Il leader cinese ha inoltre sollecitato sistemi di allerta precoce più efficaci per evitare ulteriori «disastri secondari» legati alle alluvioni.