Basta bugie sui mappamondi: ora l’Africa sarà più grande. Le reali dimensioni grazie al voto all’Onu

Promossa dal Togo e appoggiata dall'Unione Africana, sostiene una rappresentazione scientifica e non distorta delle superfici del pianeta. Il continente africano, per esempio, è 14 volte più esteso della Groelandia

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha votato una risoluzione storica per abbandonare la tradizionale proiezione geografica di Mercatore in favore di una mappa che rispetti le reali proporzioni del pianeta, in particolare quelle del continente africano. La notizia è stata resa nota dal Guardian.

https://twitter.com/thebadass/status/2095852324266692673

L’iniziativa e la spinta dell’Unione Africana

La proposta è stata promossa dal Togo, guidato dal ministro degli Esteri Robert Dussey, e incassa il sostegno dei 54 Stati membri dell’Unione Africana. «Non si tratta di una discussione politica, ma scientifica. Esistono prove indiscutibili e dobbiamo tutti accettare la realtà geografica», ha dichiarato il ministro Dussey. Sebbene le risoluzioni Onu non abbiano valore vincolante, un voto favorevole può innescare una revisione profonda dei programmi scolastici, della cartografia ufficiale e delle tecnologie di navigazione digitale su scala globale. Creata nel 1569 per facilitare la navigazione marittima, la mappa di Mercatore sovradimensionava le aree più lontane dall’Equatore rispetto a quelle equatoriali. Il testo, non vincolante, incoraggia Stati e organizzazioni internazionali a utilizzare proiezioni alternative più fedeli alle superfici reali dei continenti, tra cui Equal Earth.

The UN General Assembly will vote on Friday on an African initiative (draft resolution) to replace the 16th-century Mercator map projection with the geographically accurate Equal Earth map, following an African Union resolution addressing historical size distortions that shrink… pic.twitter.com/QqFy0LSdw1 — Sherwin Bryce-Pease (@sherwiebp) September 3, 2026

(foto copertina Polymarket/X)