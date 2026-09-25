Nuovo record per un orologio atomico: «È il più preciso al mondo»

Un gruppo di ricercatori del Centre for Quantom Technologies (CQT) della National University of Singapore ha sviluppato un orologio atomico basato sul lutezio che ha raggiunto la più elevata accuratezza mai ottenuta con questo tipo di strumento. I risultati dello studio sono stati pubblicati il 23 settembre sulla rivista Nature

È stato raggiunto un nuovo record per un orologio atomico. Un gruppo di ricercatori del Centre for Quantom Technologies (CQT) della National University of Singapore ha raggiunto la più elevata accuratezza mai ottenuta con questo tipo di strumento. «Sono convinto che quello che abbiamo ora sia l’orologio più preciso al mondo» ha dichiarato Murray Barrett, Associate Professor presso il Department of Physics della National University of Singapore che guida il gruppo di ricerca. I risultati sono stati pubblicati il 23 settembre sulla rivista Nature e riguardano un sistema basato sul lutezio.

Cosa sono gli orologi atomici

Gli orologi atomici misurano il tempo sfruttando la transizione energetica dell’atomo: un elettrone passa da un livello energetico a un altro e la frequenza associata a questo fenomeno costituisce un riferimento estremamente stabile.

Il segreto: il lutezio

Il segreto di questo orologio da record, però, è il lutezio, un metallo bianco-argenteo, che fa parte delle cosiddette “terre rare”. Il suo punto di forza è la particolare stabilità. L’atomo di lutezio, infatti, risente in misura molto ridotta tanto della variazione di temperatura quanto di quella dei campi magnetici, due fattori che possono invece alterare la frequenza di transizione negli altri elementi. «L’orologio al lutezio rimarrebbe stabile anche passando dal luogo più caldo mai registrato sulla terra, la Death Valley, al luogo più freddo dell’altopiano antartico» ha spiegato Barrett.

La prova del nove: due orologi gemelli

La precisione dell’orologio è poi stata testata ulteriormente dal team di ricercatori. «C’è un detto scherzoso secondo cui un uomo con un orologio sa che ore sono. Un uomo con due orologi non ne è mai sicuro» ha detto Kyle Arnold, Senior Research Scientist del CQT e co-autore dello studio. Per questo i ricercatori hanno costruito due orologi al lutezio identici e li hanno messi a confronto per 200 ore: il risultato è stato un accordo tra i due nella misurazione del tempo fino alla diciannovesima cifra decimale, anche questo un risultato record.

L’obiettivo dei ricercatori

Adesso l’obiettivo del gruppo è portare la tecnologia fuori dal laboratorio, ovvero «Miniaturizzare l’orologio in un sistema trasportabile» ha spiegato Micheal Lee, altro autore dello studio.

Gli sviluppi futuri

Record come quello di Singapore potrebbero cambiare il modo in cui il mondo misura il tempo. Dal 1967 il secondo è definito a partire dall’atomo di cesio, e gli orologi al cesio oggi non sono più i più precisi. Per questo la comunità scientifica internazionale si prepara a sostituirli con gli orologi ottici. Questo non vuol dire che il secondo cambierà durata, cambierà invece il campione di riferimento con cui lo si stabilisce. A decidere sarà la Conferenza generale dei pesi e delle misure, l’assemblea mondiale che governa le unità di misura. Il voto potrebbe arrivare già nel 2030, ma solo se i nuovi orologi supereranno una serie di prove severe, tra cui la conferma dei risultati da parte di più laboratori nel mondo. Resta anche da scegliere su quale atomo, o combinazione di atomi, basare il nuovo secondo. Tra i candidati più studiati ci sono stronzio, itterbio e alluminio; il lutezio entra adesso nella competizione con credenziali da record.