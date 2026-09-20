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Pikachu va nello spazio: al via la maxicollaborazione tra Pokémon GO e l’ESA

20 Settembre 2026 - 21:36 Alba Romano
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Dal 4 ottobre al via l'evento speciale con raid dedicati, Pokémon a tema cosmico e tappe dal vivo all'ESRIN di Frascati e al Lucca Comics & Games
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Un incontro tra la cultura pop e l’esplorazione del cosmo. È quanto promette la nuova partnership continentale tra The Pokémon Company International e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), pronta al debutto nei principali musei della scienza e dello spazio di tutta Europa. L’iniziativa prende il via il 4 ottobre 2026 e proseguirà fino al 30 aprile 2027, offrendo agli appassionati di Pokémon GO un’esperienza di gioco inedita ispirata ai misteri dell’universo.

Pikachu indossa la tuta spaziale

Punto di forza del progetto è il debutto di Pikachu astronauta, una variante esclusiva della celebre mascotte che comparirà nei raid di livello uno organizzati all’interno dei musei aderenti. I visitatori che riusciranno a catturarlo otterranno uno speciale Sfondo di posizione celebrativo, pensato come ricordo digitale della propria visita. Per l’intera durata dell’evento, chi si recherà nelle strutture coinvolte sbloccherà inoltre una Ricerca a tempo speciale. Il completamento delle missioni darà diritto a ricompense esclusive e a incontri con Pokémon a tema spaziale, alcuni dei quali provvisti del medesimo sfondo decorativo. Anche perché l’ESA ha svelato che Pikachu ha passato 67 giorni in orbita terrestre, tra aprile e giugno di quest’anno, con l’astronauta francese Sophie Adenot nella stazione spaziale internazionale.

Una settimana di bonus speciali e spawn dedicati

Dal 4 al 10 ottobre, la collaborazione entrerà nel vivo con una settimana ricca di contenuti aggiuntivi. Ruotando i dischi dei Pokéstop nei musei si otterranno compiti di Ricerca sul campo dedicati, mentre nelle aree circostanti si registrerà un incremento delle apparizioni selvatiche di Pokémon legati al tema cosmico, tra cui Pikachu, Clefairy, Magnemite, Starmie, Lunatone, Solrock, Elgyem e Blipbug.

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Nello stesso periodo, le dinamiche di gioco (con la sola eccezione degli Sfondi di posizione) si estenderanno anche ai centri operativi dell’ESA in tutto il continente, inclusa la sede italiana dell’ESA ESRIN a Frascati, oltre alle sedi di Parigi (Francia), Darmstadt (Germania), Madrid (Spagna), Noordwijk (Paesi Bassi), Redu (Belgio) e Harwell (Regno Unito).

Mostra dal vivo e tappe in Italia

L’alleanza tra la creatura di Niantic e l’agenzia spaziale non si limiterà al mondo virtuale. Il progetto prevede infatti una mostra itinerante dal vivo che farà tappa nel nostro Paese in due occasioni: il 25 settembre proprio presso l’ESRIN di Frascati e in autunno nel corso del Lucca Comics & Games 2026.

(Foto: ©ESA)

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