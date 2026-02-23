Furti, rapine, truffe: così le carte Pokémon sono finite nel mirino dei ladri

Le tessere da gioco degli anni Novanta sono oggetti da collezione. E possono valere migliaia di euro

Le carte Pokémon sono nel mirino di ladri, rapinatori e truffatori. Le tessere da gioco degli anni Novanta sono oggetti da collezione. E possono valere migliaia di euro. Una carta di proprietà del wrestler e youtuber Logan Paul è stata venduta di recente per 16.492.000 dollari. È la Pikachu Illustrator che il proprietario aveva acquistato nel 2021 per 5,28 milioni di dollari. L’ha comprata AJ Scaramucci, figlio dell’ex direttore delle comunicazioni della Casa Bianca Anthony Scaramucci.

I furti

E in Italia ci sono i furti. Un imprenditore-collezionista di Alpignano si è visto l’auto svuotata dello zaino contenente decine di carte da collezione Pokemon e One Piece – un altro popolare gioco di carte collezionabili che raffigura personaggi e scene di un fumetto manga – per un valore superiore ai 20 mila euro. Aveva pezzi come Magneton, Nidoking, Alakazam e Mewtwo. Il furto è avvenuto in un autogrill in provincia di Alessandria. Lui tornava da Lucca Comics. È probabile che i ladri lo seguissero. L’imprenditore però ha notato un annuncio in cui si vendevano proprio le sue tessere. E ha avvertito i carabinieri.

L’indagine

I carabinieri hanno scoperto l’identità del venditore. Da lì, sono risaliti anche ad una seconda persona. Il secondo step è stato quello di chiedere alla procura di Alessandria due decreti di perquisizione. Poi si sono presentati a casa di un 27enne residente nel Biellese e di un 44enne del Torinese incensurati. Grazie al numero seriale delle carte e alla loro certificazione, gli investigatori sono riusciti ad accertarne la proprietà, recuperando gran parte della refurtiva. I due sono stati denunciati per ricettazione. Un altro furto è avvenuto in una tabaccheria di Pessinetto e al negozio di CiccioGamer89 nel centro di Torino. Mentre un uomo sospettato del furto di carte da gioco manga nel Lazio è stato gambizzato.

Le truffe

Le carte da collezioni, in particolare dei Pokemon, nel 2024 hanno visto un vero e proprio boom, segnando un +228%. «È un gioco di nicchia che, però ha molti appassionati» commenta Pierpaolo Marega, collezionista da una quindicina di anni e proprietario di un negozio specializzato in via Ventimiglia 80, a Torino. «Un pacchetto da dieci carte costa 5 o 6 euro, ma quelle rare che prendono poi valore sono poche. Per questo bisogna fare attenzione soprattutto alle truffe on-line», conclude.