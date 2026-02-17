La carta Pokémon che vale 16,5 milioni, l’affare dello youtuber Logan Paul: chi l’ha comprata e perché vale così tanto – Foto

L'oggetto apparteneva allo Youtuber e wrestler Logan Paul che l'ha venduta ad AJ Scaramucci, figlio dell'ex direttore delle comunicazioni della Casa Bianca Anthony Scaramucci

l mondo del collezionismo ha raggiunto una nuova, incredibile vetta con la vendita record di una carta Pokémon rarissima, battuta all’asta per l’astronomica cifra di oltre 16 milioni e mezzo di dollari. Per la precisione, 16.492.000. L’oggetto apparteneva allo Youtuber e wrestler americano Logan Paul, che l’aveva acquistata nel 2021 per poco più di 5 milioni di dollari, riuscendo a triplicarne il valore in pochissimi anni. Ad aggiudicarsi questo tesoro durante l’evento organizzato dalla casa d’aste Goldin è stato AJ Scaramucci, figlio dell’ex direttore delle comunicazioni della Casa Bianca Anthony Scaramucci. Il passaggio di proprietà è avvenuto in modo spettacolare, con Paul che ha consegnato la carta montata su una preziosissima collana di diamanti dal valore di 75.000 dollari.

Qual è la carta da record e perché vale così tanto

Il pezzo in questione è un esemplare di Pikachu Illustrator con classificazione PSA 10, il massimo grado possibile di conservazione. Questa specifica carta è considerata più ambita dai collezionisti non solo per la sua estrema rarità, ma anche perché fu disegnata da Atsuko Nishida, la creatrice originale di Pikachu. Le sue origini risalgono a un concorso di illustrazione del 1998 in Giappone, dove fu distribuita esclusivamente come premio per i vincitori, rendendola uno dei cimeli più difficili da reperire sul mercato globale.

I Pokemon più famosi

E così oggi è diventata la carta Pokémon collezionabile più costosa in assoluto mai battuta a un’asta. Il valore di questi oggetti è determinato da un incrocio di fattori che includono la rarità, lo stato di conservazione e il prestigio del personaggio raffigurato, con Pikachu che continua a dominare la classifica dei più desiderati insieme ad altre icone come Charizard o Mewtwo. Sul prezzo incide molto anche chi è l’artista che ha disegnato la carta.