Ultime notizie CarovitaDelitto di GarlascoNazionale italianaScuolaUcrainaVladimir Putin
SCIENZE E INNOVAZIONEAlimentazioneRegno Unito

Arrivano le banane che non diventano marroni: anche se sbucciate, restano chiare due giorni in più

30 Settembre 2026 - 12:30 Antonia Verderosa
banane che non anneriscono
banane che non anneriscono
La biotech britannica Tropic Biosciences ha modificato il frutto per rallentare l’annerimento della polpa. Ma per la commercializzazione manca ancora un passaggio
Google Preferred Site

Una banana sbucciata oggi potrebbe rimanere gialla fino a domani. È l’obiettivo della nuova varietà sviluppata dalla società britannica di biotecnologie agricole Tropic, che ha modificato il frutto con tecniche di editing genetico per rallentare l’annerimento della polpa.

Il 25 settembre il governo britannico ha riconosciuto la banana come prodotto ottenuto tramite “precision bred“, una categoria prevista dalla normativa inglese che raccoglie gli organismi ottenuti attraverso tecniche di miglioramento genetico. È un passaggio importante verso la commercializzazione, ma non ancora il via libera definitivo: prima di arrivare nei supermercati servirà anche l’autorizzazione della Food Standards Agency. L’approvazione nel Regno Unito arriva dopo il via libera in diversi Paesi, tra cui Giappone e Brasile.

Come è stata modificata

Secondo quanto riporta The Guardian, i ricercatori di Tropic Biosciences sono intervenuti sul gene coinvolto nella produzione degli enzimi che fanno scurire la polpa quando entra in contatto con l’ossigeno. L’obiettivo non è impedire del tutto l’annerimento, ma rallentarlo. Secondo l’amministratore delegato dell’azienda, Gilad Gershon, la polpa potrebbe rimanere chiara uno o due giorni più a lungo rispetto a quella di una banana tradizionale, e ancora di più se conservata al fresco. L’azienda sostiene inoltre che gusto e consistenza non cambino in modo significativo.

Ti potrebbe interessare

Nonostante si tratti di una modifica generica, il frutto non sarà classificato come OGM: la tecnologia di editing genetico utilizzata (Crispr-Cas9) elimina un gene della banana (che ne causa l’annerimento) senza però inserire Dna estraneo. 

Il problema degli sprechi

La modifica nasce soprattutto per ridurre lo spreco alimentare. Anche se resta commestibile, una banana marrone o striata viene più facilmente scartata dai consumatori o dalla distribuzione. Secondo le stime di Tropic Biosciences, l’annerimento sarebbe responsabile di circa il 25% perdite di banane. La nuova varietà potrebbe trovare applicazione soprattutto nella frutta già tagliata, nelle macedonie e nei prodotti pronti al consumo, dove il cambiamento di colore riduce rapidamente la vita commerciale del prodotto.

Articoli di SCIENZE E INNOVAZIONE più letti
1.

Dalla Sicilia si arrivava a Malta camminando: il fondale del Canale racconta un ponte di terra scomparso

2.

Nuovo record per un orologio atomico: «È il più preciso al mondo»

3.

Quando ce ne andiamo, sentiamo chi ci sta intorno? E siamo coscienti di essere morti? Le conclusioni di due studi americani

4.

OpenAI ha risolto uno dei problemi matematici del millennio. Polemica nella comunità scientifica

5.

La scienza dà il nome di Taylor Swift a quattro nuove tipologie di insetti: nasce la specie Swiftiephylus

leggi anche
Scoperta una nuova specie di felino in Bolivia, si chiama Tilcayo
SCIENZE E INNOVAZIONE

Chi è il Tilcayo: la prima nuova specie di felino scoperta dopo più di un secolo in Bolivia

Di Marco Fedeli
OpenAI risolve uno dei problemi del Millennio
SCIENZE E INNOVAZIONE

OpenAI ha risolto uno dei problemi matematici del millennio. Polemica nella comunità scientifica

Di Michela De Marchi Giusto
orologio atomico singapore
SCIENZE E INNOVAZIONE

Nuovo record per un orologio atomico: «È il più preciso al mondo»

Di Costanza Saporito