Ibrahimovic e il «complotto» per spingere Cristiano Ronaldo ai Mondiali: «Croazia derubata al Var». Cos’è successo – Il video

L'affondo del dirigente del Milan e opinionista su Fox dopo l'incredibile match col Portogallo: «Così ora giocherà con la Spagna»

«La Croazia è stata derubata. Volevano che Cristiano Ronaldo vincesse, e guarda caso ora c’e’ Portogallo-Spagna». È un Zlatan Ibrahimovic fuori di sé quello che commenta l’incredibile finale di partita di Croazia-Portogallo, disputatasi a Toronto nella notte (italiana) tra giovedì e venerdì. Un match rocambolesco, segnato da gol, emozioni, ma pure da decisioni arbitrali determinanti. Al gol dell’ex Inter Ivan Perisic al 53′ ha risposto un quarto d’ora dopo Cristiano Ronaldo, su un rigore «scovato» dall’arbitro al Var. Terna arbitrale impegnata pure nell’annullare un gol per parte, rispettivamente a Ronaldo e Sucic, per fuorigioco. Al 93′ la svolta del match, con l’incornata vincente per il 2-1 di Gonçalo Ramos, appena comprato dal Milan. Discorso chiuso? Macché, in un recupero infinito al 103′ la Croazia ha trovato ancora la porta, con la zampata di Joško Gvardiol su una palla vagante in area. 2-2 pazzesco, e tempi supplementari già pronti. Ma l’arbitro norvegese Espen Eskas annulla la rete: l’azione sarebbe stata viziata da un fuorigioco generato da una spizzata di testa di Igor Matanovic: invisibile nel replay, ma «sentita» dal microchip dentro il pallone. Festa Portogallo, tracollo Croazia: e via alle polemiche.

No estaba a favor de Portugal o Croacia, pero hoy el VAR le ROBA un empate a Croacia. El penal marcado es debatible, pero se puede aceptar. El gol anulado por fuera de lugar fue una GRAN PIFIA. En la explicación el árbitro dice que el 20 de Croacia toca el balón. No lo toca. El… pic.twitter.com/hTcuf47uja — Raul Allegre (@RaulAllegre) July 3, 2026

According to the data provided by Connected Ball Technology housed within the @adidasfootball Trionda, the official match ball of the @FIFAWorldCup, it was proven that contact was made by Croatia's #20 Igor Matanović in the build up to the goal against Portugal, allowing the… pic.twitter.com/AyBz11N3wV — FIFA Media (@fifamedia) July 3, 2026

L’attacco di Ibrahimovic in tv

Tra i più scatenati nel condannare la decisione dell’arbitro Eskas c’è Ibrahimovic, il dirigente del Milan che in questi Mondiali imperversa sulla Fox come opinionista. «La gente mi chiede sempre se il calcio sia giusto. Mi vien da ridere: solo quando i potenti non hanno bisogno… Ho visto un gol sparire per una decisione che non combacia con quel che hanno visto milioni di persone», attacca l’ex centravanti svedese. «È chiaro che il giocatore croato (Matanovic, ndr) non ha mai toccato la palla, allora perché annullarlo?». Ibrahimovic aleggia di fatto lo spettro di un complotto per favorire il passaggio del turno del team di Cristiano Ronaldo contro la “piccola” Croazia, così da far avverare il sogno iberico di una sfida agli ottavi Spagna-Portogallo (si giocherà lunedì sera). «Se fosse successo a Messi, l’intero mondo del calcio esploderebbe, ogni programma tv, ex giocatore, perfino fan di Ronaldo parlerebbe di corruzione per settimane. Ma siccome la cosa avvantaggia Ronaldo, tutti zitti: “è parte del gioco”, “sono cose che succedono”. Che strano come cambiano gli standard a secondo del nome stampato sulla maglietta…». Sono intemerate come questa, in fondo, ad aver fatto crescere l’astro tv di Ibrahimovic, che Fox ha addirittura nominato mercoledì vicepresidente con delega ai palinsesti.