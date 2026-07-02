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Anche Leo Messi perquisito ai Mondiali, i controlli Usa in aeroporto e la reazione del campione – Il video

02 Luglio 2026 - 18:28 Diego Messini
L'ispezione su giocatori e bagagli dell'Argentina prima del match con Capo Verde fa il giro del web
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Neppure il campione di calcio più osannato al mondo, Lionel Messi, è sfuggito ai rigorosi controlli di sicurezza Usa tra uno spostamento e l’altro per le partite dei Mondiali. Un video «rubato» sulla pista dell’aeroporto di Kansas City mostra come l’intera squadra argentina sia stata controllata con le rigide procedure in vigore per tutti i passeggeri: ispezioni anti-esplosivi e anti-droga dunque per tutti i bagagli e anche sul corpo di tutti i giocatori. Messi compreso: un agente in servizio lo ha perquisito, fatto accomodare su una seggiolina sulla pista e controllato sino ai piedi. Il campione del mondo in carica, capocannoniere del Mondiale a 39 anni, probabilmente non credeva lui stesso all’accaduto, ma l’ha presa con filosofia, ridendosela di gusto. Di solito viene fermato in insidiosi corpo a corpo per selfie e autografi, non per verificare non porti esplosivi. Una volta eseguite le procedure, comunque, la Selecciòn è partita alla volta di Miami per concentrarsi sulla sfida dei sedicesimi contro Capo Verde, in programma venerdì sera (la mezzanotte di sabato in Italia).

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