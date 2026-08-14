«Ho fatto una ca**ata, ho lasciato lì l’oro!», Tentoglou vince gli Europei di atletica ma dimentica la medaglia: la fuga dall’intervista – Il video

La gaffe del fuoriclasse greco: dopo aver dominato il salto in lungo, si presenta ai microfoni ma si accorge di non avere il premio al collo: «Scusate, torno subito»

«Non ho la medaglia? Me l’hanno data, ma l’ho lasciata lì… Ho fatto una cazzata». È la frase, genuina e spontanea, che ha trasformato il trionfo sportivo di Miltiadis Tentoglou in uno dei momenti più esilaranti di questi Europei di atletica. Il fuoriclasse greco, che ha dominato ancora una volta il salto in lungo conquistando la sua quarta medaglia d’oro continentale consecutiva, si è reso protagonista di un simpatico incidente di percorso in diretta tv, dimostrando come anche i due volte campioni olimpici possano cedere a qualche calo di tensione dopo lo sforzo agonistico.

La gaffe in diretta tv

Esausto ma visibilmente felice per aver confermato il suo status di dominatore della disciplina, Tentoglou si è presentato ai microfoni per le consuete interviste post-gara. Dopo aver snocciolato le prime impressioni a caldo e analizzato i salti, il giornalista ha provato a spostare l’attenzione sulla medaglia d’oro. È a quel punto che l’atleta è andato in panico: si è bloccato di colpo, si è tastato il petto e ha realizzato di non avere nulla al collo. Con gli occhi sgranati, ha indicato il luogo imprecisato dove pensava di averla appoggiata e, in un attimo di istintiva frustrazione, si è lasciato sfuggire un laconico: «Ho fatto una ca**ata».

Subito dopo si è affrettato a scusarsi per il linguaggio poco ortodosso: «Scusate ragazzi, me la sono tolta e l’ho lasciata lì». A quel punto, tra le risate del giornalista che lo incalzava divertito («Allora credo proprio che tu debba andare a prenderla… anche perché ti serve per la premiazione!»), Tentoglou ha interrotto bruscamente l’intervista ed è partito di corsa verso gli spogliatoi.

Il recupero della medaglia

L’ansia è durata poco. Il prezioso cimelio, che racchiude i sacrifici di un’intera stagione, era rimasto placidamente appoggiato su una panchina dello spogliatoio, dove il campione aveva riposto anche le tre medaglie europee conquistate in passato. Nel gesto automatico di cambiarsi e togliersi il completo da gara, Tentoglou se l’era semplicemente dimenticata.

Tornato davanti alle telecamere con il sorriso sollevato e la medaglia al collo, il greco non ha perso la sua proverbiale ironia e ha commentato così il “peso” del suo successo: «Sai, se fosse stata un po’ più pesante… Guarda, sembra fatta di plastica, se fosse stata più pesante l’avrei apprezzata di più. Però dai, è bella. C’è anche scritto: “salto in lungo, risultato Miltiadis Tentoglou”».