Ultime notizie Caldo recordColombiaEclissiImmigrazioneSigfrido Ranucci
SPORTAtleticaRegno Unito

Europei di atletica, nuova medaglia per l’Italia: arriva l’oro nel salto triplo con Derkach

13 Agosto 2026 - 22:29 Matteo Revellino
Daryia Derkach europei atletica
Daryia Derkach europei atletica
Sesta medaglia per l'Italia in questi campionati europei. Decisiva la misura a 14,60 nel quarto salto
Google Preferred Site

L’Italia salta verso una nuova medaglia d’oro. Dariya Derkach sale sul gradino più alto del podio nel salto triplo femminile. Una gara condotta dal primo all’ultimo salto, tenendo le avversarie sempre a debita distanza, con l’allungo decisivo nel quarto salto. La misura che regala l’oro all’azzurra, 14.60, è anche il suo record personale e arriva al quarto salto. Ma quello che stupisce è la regolarità dei suoi salti, a partire dalla prima misura, 14.53, con cui si è portata da subito in testa. Nulla da fare per la belga Guisse, che ha provato a insidiare l’azzurra saltando a 14.47. Poco prima, altro ottimo risultato per gli azzurri. Fausto Desalu stacca il pass per la finale dei 200 metri con il miglior tempo delle semifinali. Si giocherà una medaglia.

Salgono a sei le medaglie dell’Italia

L’Italia conquista una medaglia anche nella quarta giornata di gare all’Europeo di Birmingham. Grazie a Derkach così a sei il bottino di podi per la spedizione azzurra, la terza medaglia d’oro, che si unisce a quella di Nadia Battocletti e di Leonardo Fabbri. Nel medagliere l’Italia rimane dietro alla Gran Bretagna per via dei tre argenti dei britannici, contro i due degli azzurri.

Articoli di SPORT più letti
1.

Cristiano Ronaldo si è sposato con Georgina Rodríguez: la cerimonia «privata e intima» e le foto delle fedi

2.

Psg-Aston Villa, stasera in palio la Supercoppa Europea: la rivincita dell’arbitro escluso dai Mondiali e dove vederla in tv

3.

Europei di nuoto, che bottino per l’Italia: un argento e due bronzi. Sara Curtis è nella leggenda: record mondiale nei 50 dorso! – La diretta

4.

«Alcaraz? Ha una forma di depressione», il medico della Federtennis italiana fa infuriare gli spagnoli. La frase sull’infortunio e le reazioni

5.

«Non so come andare avanti senza di te, dubito di poter giocare a lungo»: la lettera di Messi per la morte del padre Jorge