Europei di atletica, nuova medaglia per l’Italia: arriva l’oro nel salto triplo con Derkach

Sesta medaglia per l'Italia in questi campionati europei. Decisiva la misura a 14,60 nel quarto salto

L’Italia salta verso una nuova medaglia d’oro. Dariya Derkach sale sul gradino più alto del podio nel salto triplo femminile. Una gara condotta dal primo all’ultimo salto, tenendo le avversarie sempre a debita distanza, con l’allungo decisivo nel quarto salto. La misura che regala l’oro all’azzurra, 14.60, è anche il suo record personale e arriva al quarto salto. Ma quello che stupisce è la regolarità dei suoi salti, a partire dalla prima misura, 14.53, con cui si è portata da subito in testa. Nulla da fare per la belga Guisse, che ha provato a insidiare l’azzurra saltando a 14.47. Poco prima, altro ottimo risultato per gli azzurri. Fausto Desalu stacca il pass per la finale dei 200 metri con il miglior tempo delle semifinali. Si giocherà una medaglia.

Salgono a sei le medaglie dell’Italia

L’Italia conquista una medaglia anche nella quarta giornata di gare all’Europeo di Birmingham. Grazie a Derkach così a sei il bottino di podi per la spedizione azzurra, la terza medaglia d’oro, che si unisce a quella di Nadia Battocletti e di Leonardo Fabbri. Nel medagliere l’Italia rimane dietro alla Gran Bretagna per via dei tre argenti dei britannici, contro i due degli azzurri.