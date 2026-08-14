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Europei di atletica, Battocletti e Tamberi a caccia dell’oro. Chi sono gli 11 azzurri in finale – La diretta

14 Agosto 2026 - 18:45 Matteo Revellino
Europei atletica Nadia Battocletti Gianmarco Tamberi e Fausto Desalu
Europei atletica Nadia Battocletti Gianmarco Tamberi e Fausto Desalu
Chiude il programma la finale degli 800 metri femminili, con la nuova primatista italiana, Eloisa Coiro. Fausto Desalu e Filippo Dezza nella finale dei 200
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Quinta giornata di gare agli Europei di atletica a Birmingham. L’Italia riparte dall’oro conquistato nel salto triplo da Dariya Derkach, il terzo per gli azzurri dopo quelli di Leonardo Fabbri nel peso e Nadia Battocletti nei 10.000 metri. Proprio la mezzofondista trentina torna in pista a caccia della doppietta, impresa già riuscita due anni fa agli Europei di Roma.

Grande attesa anche per il salto in alto, con quattro azzurri in finale. Oltre al campione olimpico Gianmarco Tamberi e a quello italiano Matteo Sioli, ci sono anche Christian Falocchi e Edoardo Stronati. In pista anche Alessandro Sibilio, impegnato nella finale dei 400 metri ostacoli, mentre nei 200 metri l’Italia si affida a Fausto Desalu e Filippo Dezza. A chiudere il programma sarà la finale degli 800 metri femminili, con la nuova primatista italiana Eloisa Coiro.

In mattinata, entrambe le 4×400 staccano il pass per le finali. Quella maschile segna il nuovo record italiano. Vanno in finale anche Arese nei 1500, Padovan nel giavellotto femminile, Oliveri nel salto con l’asta maschile. 

14 Agosto 2026 - 20:00

Il programma della serata

  • 20.35 Getto del peso eptathlon F, Gruppi A e B (Gerevini)
  • 20.45 10.000 metri F, finale (Battocletti, Del Buono, Palmero)
  • 21.00 Salto in alto (maschile), finale (Falocchi, Sioli, Stronati, Tamberi)
  • 21.30 Lancio del disco F, finale
  • 21.40 400 metri ostacoli M, finale (Sibilio)
  • 21.55 200 metri eptathlon F, batterie (Gerevini)
  • 22.25 200 metri M, finale (Desalu, Dezza)
  • 22.46 800 metri F, finale (Coiro)
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