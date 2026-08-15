Festa azzurra agli Europei di atletica: argento di Fortunato e Mihai nella mezza maratona, bronzo per Corsi

Delusione per Antonella Palmisano che chiude al quinto posto. Così l'Italia rafforza il primo posto nel medagliere degli Europei di Birmingham

Paul McGrath conquista il titolo continentale nella mezza maratona di marcia e lo fa con un tempo da record personale, 1.23’23”. Dietro di lui arriva una doppietta che porta la firma azzurra: Francesco Fortunato si prende l’argento in 1.23’36”, staccato di appena 13 secondi dallo spagnolo, mentre Andrea Cosi completa il podio con il bronzo, fermando il cronometro su 1.23’44”.

Marcia femminile Europei: la vittoria di María Pérez e l’argento di Mihai

Tra le donne domina María Pérez, che chiude la gara in testa con il tempo di 1.30’06”, festeggiando già negli ultimi metri con il pubblico a bordo strada. Alle sue spalle si consuma un testa a testa acceso tra Alexandrina Mihai e l’ucraina Olyanovska, con l’azzurra che, pur avendo rimediato due sanzioni durante la gara, riesce comunque a spuntarla nel finale e a piazzarsi seconda in 1.31’04”, anche lei con un nuovo personale. Terzo posto per Olyanovska in 1.31’07”, quinta piazza invece per Antonella Palmisano.