Ultime notizie Caldo recordCisgiordaniaImmigrazioneSigfrido Ranucci
SPORTAtleticaRegno Unito

Festa azzurra agli Europei di atletica: argento di Fortunato e Mihai nella mezza maratona, bronzo per Corsi

15 Agosto 2026 - 10:14 Giulia Norvegno
Francesco Fortunato
Francesco Fortunato
Delusione per Antonella Palmisano che chiude al quinto posto. Così l'Italia rafforza il primo posto nel medagliere degli Europei di Birmingham
Google Preferred Site

Paul McGrath conquista il titolo continentale nella mezza maratona di marcia e lo fa con un tempo da record personale, 1.23’23”. Dietro di lui arriva una doppietta che porta la firma azzurra: Francesco Fortunato si prende l’argento in 1.23’36”, staccato di appena 13 secondi dallo spagnolo, mentre Andrea Cosi completa il podio con il bronzo, fermando il cronometro su 1.23’44”.

Marcia femminile Europei: la vittoria di María Pérez e l’argento di Mihai

Tra le donne domina María Pérez, che chiude la gara in testa con il tempo di 1.30’06”, festeggiando già negli ultimi metri con il pubblico a bordo strada. Alle sue spalle si consuma un testa a testa acceso tra Alexandrina Mihai e l’ucraina Olyanovska, con l’azzurra che, pur avendo rimediato due sanzioni durante la gara, riesce comunque a spuntarla nel finale e a piazzarsi seconda in 1.31’04”, anche lei con un nuovo personale. Terzo posto per Olyanovska in 1.31’07”, quinta piazza invece per Antonella Palmisano.

Articoli di SPORT più letti
1.

Serie A e Champions a 20 euro al mese: Tring il «pezzotto albanese» che fa arrabbiare il calcio

2.

«Ho fatto una ca**ata, ho lasciato lì l’oro!», Tentoglou vince gli Europei di atletica ma dimentica la medaglia: la fuga dall’intervista – Il video

3.

Europei di nuoto e atletica: le gare di Thomas Ceccon, Sara Curtis, Gianmarco Tamberi e gli altri azzurri. Il programma di oggi e dove vederle in tv

4.

Europei di atletica, che notte azzurra! Bis nel salto in alto: Tamberi oro e Sioli bronzo. Desalu terzo nei 200 e Battocletti vince i 10.000

5.

Europei di atletica, nuova medaglia per l’Italia: arriva l’oro nel salto triplo con Derkach