Pub aperti fino alle 5 per tifare Inghilterra, lo strappo del governo per la sfida al Messico: «Ma i bambini vadano a scuola»

Keir Starmer cede alle pressioni e vara il decreto ad hoc per la sfida degli ottavi: inizierà all'1 di notte di lunedì di Londra

Bar e pub di tutto il Regno Unito potranno restare aperti sino alle 5 del mattino nella notte tra domenica e lunedì prossimo, così da consentire ai cittadini/tifosi di seguire le gesta notturna della Nazionale inglese. Lo ha deciso il governo di Sua Maestà guidato dal premier dimissionario Keir Starmer, che ha ceduto alle forti pressioni popolari emanando un decreto ad hoc. Dopo la vittoria sul Congo, infatti, l’Inghilterra agli ottavi sfiderà il Messico, uno dei tre Paesi ospitanti del Mondiale. Si giocherà nella bolgia di Città del Messico, alle 18 di domenica ora locale: quando in Italia saranno le 2 di notte e nel Regno Unito l’una. La partita potrebbe finire quindi verso le 3 di notte, se non dopo in caso di tempi supplementari e magari rigori. E ovviamente molti pregustano una notte di festeggiamenti, dopo. Così il governo di Londra ha rimesso mano alle norme abituali di apertura dei locali – la chiusura è obbligatoria entro le 2 di notte – e di servizio di alcolici in considerazione del il «significato eccezionale, internazionale, nazionale e locale» della partita.

L’annuncio di Starmer e il no alle scuole chiuse

«Il calcio potrebbe tornare a casa, ma noi vogliamo assicurarci che i tifosi non debbano farlo», ha detto con un pizzico di ironia British nel dare l’annuncio Starmer. «Tenere aperti i pub fin oltre il fischio finale – ha proseguito – è una buona notizia per i tifosi ed è una buona notizia per i locali nei quali le nostre comunità si ritrovano insieme. Tutto il Paese sosterrà la squadra. Forza Inghilterra!». Il governo ha invece respinto l’altra tentazione avanzata dal Ct della squadra Thomas Tuchel, che aveva invitato i genitori a tenere svegli i bambini la notte a vedere la partita e a giustificare la loro assenza da scuola la mattina dopo. «La partita è tardi, ma i ragazzini possono essere a scuola il giorno dopo», ha chiuso la parte all’altra possibile eccezione alla regola la ministra dell’Educazione Bridget Phillipson.