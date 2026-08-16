Europei di nuoto, continua il sogno di Simona Quadarella: oro (il terzo) anche nei 400. Pilato d’argento nei 50 rana – La diretta
Cala il sipario sul nuoto a Parigi. La giornata finale parte alle 9:30 con un mattinato denso di qualificazioni che vedrà in vasca ben quattordici azzurri distribuiti su quattro gare. Dalle 18:30, invece, spazio alla caccia alle medaglie con le ultime nove finalissime in programma. L’Italia, forte del primo posto temporaneo nel medagliere, cala i suoi assi: Thomas Ceccon punta in alto nei 100 dorso, mentre Benedetta Pilato si presenta nei 50 rana femminili col miglior tempo di qualificazione. Riflettori puntati anche su Simona Quadarella, al via dei 400 stile libero dopo la doppietta d’oro tra 800 e 1500, e sulle due staffette 4×100 miste, dove Sara Curtis inseguirà il suo sesto successo personale.
Sessione serale: gli appuntamenti
- 18.30 Finale 50m stile libero uomini (Giovani Guatti)
- 18.35 Finale 50m rana donne (Benedetta Pilato)
- 18.40 Finale 200m misti uomini (Alberto Razzetti)
- 18.47 Finale 200m farfalla donne (Paola Borrelli)
- 19.06 Finale 100m dorso uomini (Thomas Ceccon)
- 19.12 Finale 400m stile libero donne (Simona Quadarella)
- 19.21 Finale 400m stile libero uomini (Italia eliminata)
- 20.02 Finale staffetta 4x100m misti donne (Curtis, Angiolini, Gastaldi e Menicucci)
- 20.11 Finale staffetta 4x100m misti uomini (Martinenghi, Lamberti, Busa e D’Ambrosio)
Quadarella si aggiudica la medaglia d'oro nei 400 stile libero
Simona Quadarella si aggiudica la medaglia d’oro anche nei 400 stile libero degli Europei di nuoto in scena a Parigi. La nuotatrice azzurra chiude con il crono di 4:01.34.
La romana, classe 1998, trionfa per la terza volta in questa edizione (dopo le vittorie negli 800 e nei 1500 stile) con il tempo di 4’01″34 (nuovo record dei campionati), davanti alle tedesche Isabel Gose, argento in 4’02″41, e Maya Werner, bronzo in 4’03″43.
Ceccon argento nei 100 dorso
Nuova medaglia per Thomas Ceccon. L’azzurro ha conquistato l’argento nella finale dei 100 dorso maschili, venendo beffato all’ultimo dal greco Christou per un solo centesimo. Bronzo al russo Samusenko
Argento all'Italia: Benedetta Pilato seconda nei 50 rana
Benedetta Pilato vince la medaglia d’argento nei 50 rana agli Europei di nuoto in scena a Parigi con il crono di 29″94. Oro per un centesimo alla lituana Ruta Meilutyte.
Guatti ottavo nei 50 libero
Giovanni Guatti è ottavo e ultimo nei 50 stile libero uomini agli Europei di nuoto in corso a Parigi. L’azzurro nuota in 21″83 la finale vinta dall’ucraino Nikita Sheremet 21″13 davanti al russo (sotto bandiera neutrale) Egor Kornev e al serbo Andrej Barna, entrambi argento ex aequo in 21″37.