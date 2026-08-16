Europei di atletica, argento per Riva nella maratona e per le azzurre a squadre. Il programma e le finali: gli italiani in gara e dove vederli in Tv – La diretta

Le maratonete azzurre conquistano il secondo posto del podio nella classifica a squadre. Davanti il Regno Unito, che si porta a una medaglia di distanza dagli azzurri ancora in testa nell'ultima giornata di gare a Birmingham

Settima e ultima giornata di gare a Birmingham, che ospita la 27ª edizione degli Europei di atletica leggera. La mattinata è dedicata alla strada, dopo l’abbuffata di sabato con le prove di marcia: alle 08.30 è scattata la maratona femminile, seguita alle 09.10 da quella maschile, con l’Italia che schiera complessivamente nove atleti. La serata si preannuncia densa di appuntamenti, con Larissa Iapichino impegnata nel salto in lungo, i gemelli Zoghlami e Bouih nei 3000 siepi, Oliveri nell’asta, gara che potrebbe regalare un altro trionfo a Mondo Duplantis, Padovan nel giavellotto e Ludovica Cavalli nei 1500. Non mancano poi le staffette, con 4×100 mista, 4×400 maschile e 4×400 femminile a chiudere il programma. La nazionale azzurra punta a terminare la rassegna in bellezza, provando a confermarsi al vertice del medagliere.