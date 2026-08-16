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Europei di atletica, argento per Riva nella maratona e per le azzurre a squadre. Il programma e le finali: gli italiani in gara e dove vederli in Tv – La diretta

16 Agosto 2026 - 11:29 Giulia Norvegno
Pietro Riva
Pietro Riva
Le maratonete azzurre conquistano il secondo posto del podio nella classifica a squadre. Davanti il Regno Unito, che si porta a una medaglia di distanza dagli azzurri ancora in testa nell'ultima giornata di gare a Birmingham
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Settima e ultima giornata di gare a Birmingham, che ospita la 27ª edizione degli Europei di atletica leggera. La mattinata è dedicata alla strada, dopo l’abbuffata di sabato con le prove di marcia: alle 08.30 è scattata la maratona femminile, seguita alle 09.10 da quella maschile, con l’Italia che schiera complessivamente nove atleti. La serata si preannuncia densa di appuntamenti, con Larissa Iapichino impegnata nel salto in lungo, i gemelli Zoghlami e Bouih nei 3000 siepi, Oliveri nell’asta, gara che potrebbe regalare un altro trionfo a Mondo Duplantis, Padovan nel giavellotto e Ludovica Cavalli nei 1500. Non mancano poi le staffette, con 4×100 mista, 4×400 maschile e 4×400 femminile a chiudere il programma. La nazionale azzurra punta a terminare la rassegna in bellezza, provando a confermarsi al vertice del medagliere.

16 Agosto 2026 - 11:25

Maratona maschile: Riva argento

Pietro Riva ha conquistato la medaglia d’argento nella maratona agli Europei d’atletica di Birmingham. Oro al tedesco Amanal Petros nella maratona agli Europei di atletica a Birmingham. Bronzo all’israeliano Gashau Ayale. Chiude diciottesimo l’altro azzurro Ahmed Ouhda.

16 Agosto 2026 - 11:18

Maratona femminile: argento italia nella classifica a squadre

Con l’arrivo di Giovanna Epis 21^ nella maratona femminile agli Europei di atletica a Birmingham, è certa la medaglia per l’Italia nella classifica a squadre (che considera la somma di tutti i tempi dei partecipanti per nazionalità). L’oro va alla Gran Bretagna

16 Agosto 2026 - 11:09

Maratona femminile: sesta l'azzura Lonedo davanti a Yaremuchuk

La finlandese Alisa Vainio ha conquistato la medaglia d’oro nella maratona femminile agli Europei d’atletica di Birmingham. Argento all’ungherese Lili Anna Vindics-Tóth e bronzo alla britannica Abbie Donnelly. Prima delle azzurre Rebecca Lonedo, sesta davanti all’altra italiana Sofiia Yaremchuk, settima.

16 Agosto 2026 - 10:31

Dove vedere gli Europei di atletica in Tv e streaming anche in chiaro

La copertura sarà affidata a Eurosport 1, con doppia sessione quotidiana tra mattina e sera. RaiSportHD trasmette dalle ore 13.00 fino al termine della sessione mattutina e dalle 20.30 alle 21.00; Rai 2 dalle 8.25 alle 13.00 e dalle 21.00 fino alla conclusione; Sky Sport Uno (tutta la sessione mattutina e dalle 21.00 in poi) e Sky Sport Arena. Per la prima volta, tutte le gare della manifestazione saranno trasmesse integralmente anche su HBO Max e Discovery+, per un totale di 24 prove maschili, 24 femminili e due staffette miste. Anche per l’edizione di Birmingham 2026, HBO Max mette a disposizione la funzione Multiview, che permette di seguire fino a quattro eventi contemporaneamente.

16 Agosto 2026 - 10:08

Il programma degli Europei di Atletica di domenica 16 agosto

Sessione mattutina

  • 08.30 – FINALE maratona femminile (Epis, Lonedo, Tuccitto, Yaremchuk)
    09.10 – FINALE maratona maschile (Chevrier, Jaafari, Meucci, Riva, Ouhda)

Sessione serale

  • 20.30 – FINALE salto con l’asta maschile (Oliveri)
    20.55 – FINALE giavellotto femminile (Padovan)
    21.05 – FINALE salto in lungo femminile (Iapichino)
    21.35 – FINALE staffetta 4×100 mista (Italia)
    21.50 – FINALE 3000 siepi maschili (Bouih, A. Zoghlami, O. Zoghlami)
    22.13 – FINALE 1500 metri femminili (Cavalli)
    22.33 – FINALE staffetta 4×400 femminile (Italia)
    22.48 – FINALE staffetta 4×400 maschile (Italia)
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