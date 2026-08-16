Europei di atletica, argento per Riva nella maratona e per le azzurre a squadre. Il programma e le finali: gli italiani in gara e dove vederli in Tv – La diretta
Settima e ultima giornata di gare a Birmingham, che ospita la 27ª edizione degli Europei di atletica leggera. La mattinata è dedicata alla strada, dopo l’abbuffata di sabato con le prove di marcia: alle 08.30 è scattata la maratona femminile, seguita alle 09.10 da quella maschile, con l’Italia che schiera complessivamente nove atleti. La serata si preannuncia densa di appuntamenti, con Larissa Iapichino impegnata nel salto in lungo, i gemelli Zoghlami e Bouih nei 3000 siepi, Oliveri nell’asta, gara che potrebbe regalare un altro trionfo a Mondo Duplantis, Padovan nel giavellotto e Ludovica Cavalli nei 1500. Non mancano poi le staffette, con 4×100 mista, 4×400 maschile e 4×400 femminile a chiudere il programma. La nazionale azzurra punta a terminare la rassegna in bellezza, provando a confermarsi al vertice del medagliere.
Maratona maschile: Riva argento
Pietro Riva ha conquistato la medaglia d’argento nella maratona agli Europei d’atletica di Birmingham. Oro al tedesco Amanal Petros nella maratona agli Europei di atletica a Birmingham. Bronzo all’israeliano Gashau Ayale. Chiude diciottesimo l’altro azzurro Ahmed Ouhda.
Maratona femminile: argento italia nella classifica a squadre
Con l’arrivo di Giovanna Epis 21^ nella maratona femminile agli Europei di atletica a Birmingham, è certa la medaglia per l’Italia nella classifica a squadre (che considera la somma di tutti i tempi dei partecipanti per nazionalità). L’oro va alla Gran Bretagna
Maratona femminile: sesta l'azzura Lonedo davanti a Yaremuchuk
La finlandese Alisa Vainio ha conquistato la medaglia d’oro nella maratona femminile agli Europei d’atletica di Birmingham. Argento all’ungherese Lili Anna Vindics-Tóth e bronzo alla britannica Abbie Donnelly. Prima delle azzurre Rebecca Lonedo, sesta davanti all’altra italiana Sofiia Yaremchuk, settima.
Dove vedere gli Europei di atletica in Tv e streaming anche in chiaro
La copertura sarà affidata a Eurosport 1, con doppia sessione quotidiana tra mattina e sera. RaiSportHD trasmette dalle ore 13.00 fino al termine della sessione mattutina e dalle 20.30 alle 21.00; Rai 2 dalle 8.25 alle 13.00 e dalle 21.00 fino alla conclusione; Sky Sport Uno (tutta la sessione mattutina e dalle 21.00 in poi) e Sky Sport Arena. Per la prima volta, tutte le gare della manifestazione saranno trasmesse integralmente anche su HBO Max e Discovery+, per un totale di 24 prove maschili, 24 femminili e due staffette miste. Anche per l’edizione di Birmingham 2026, HBO Max mette a disposizione la funzione Multiview, che permette di seguire fino a quattro eventi contemporaneamente.
Il programma degli Europei di Atletica di domenica 16 agosto
Sessione mattutina
- 08.30 – FINALE maratona femminile (Epis, Lonedo, Tuccitto, Yaremchuk)
09.10 – FINALE maratona maschile (Chevrier, Jaafari, Meucci, Riva, Ouhda)
Sessione serale
- 20.30 – FINALE salto con l’asta maschile (Oliveri)
20.55 – FINALE giavellotto femminile (Padovan)
21.05 – FINALE salto in lungo femminile (Iapichino)
21.35 – FINALE staffetta 4×100 mista (Italia)
21.50 – FINALE 3000 siepi maschili (Bouih, A. Zoghlami, O. Zoghlami)
22.13 – FINALE 1500 metri femminili (Cavalli)
22.33 – FINALE staffetta 4×400 femminile (Italia)
22.48 – FINALE staffetta 4×400 maschile (Italia)