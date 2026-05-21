L’Ucraina colpisce una sede dei servizi segreti russi. Zelensky: «Cento tra morti e feriti» – Il video

Il raid sulla sede dell'Fsb a Genicheska Hirka, nell'oblast occupato di Cherson. Il leader di Kiev: «La Russia fermi la guerra»

Le forze speciali ucraine hanno colpito una sede dell’Fsb, servizi segreti russi, nel villaggio di Genicheska Hirka, nell’oblast occupato di Cherson. L’azione avrebbe causato fra i russi un centinaio di vittime tra morti e feriti. Lo annuncia il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, condividendo sui social il video che mostrerebbe il momento in cui i droni di Kiev colpiscono l’edificio sede dell’Fsb. Zelensky rivendica pure di aver distrutto un sistema missilistico terra-aria delle forze di Mosca. «I russi devono sentire che devono mettere fine alla loro guerra», ribadisce il leader ucraino celebrando i risultati della nuova azione militare.