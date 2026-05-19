La Nato abbatte un drone ucraino in Estonia. L’imbarazzo di Kiev: «L’ha deviato la Russia»

L'incidente durante l'ultima ondata di attacchi ucraini sulla Russia. Il governo di Zelensky costretto a scusarsi

La Nato ha abbattuto un drone vagante sui cieli dell’Estonia. La novità rispetto alle decine di casi avvenuti negli ultimi mesi sui cieli dell’Est Europa è che il velivolo abbattuto non era russo, ma ucraino. Lo hanno confermato sia Tallinn che Kiev. È la prima volta che si verifica un caso del genere. Ad entrare in azione per abbattere il drone nell’ambito del dispositivo di difesa Nato è stato un jet romeno. Il ministro della Difesa estone, Hanno Pevkur, ha detto che si trattava con ogni probabilità di un drone ucraino diretto verso la Russia occidentale. Kiev colpisce ormai costantemente in profondità sul territorio di Mosca, e il ministero della Difesa russo ha detto di aver abbattuto solo questa notte oltre 300 droni ucraini su diverse parti del Paese.

L’imbarazzo di Kiev e le accuse alla Russia

L’ipotesi avanzata sia da Kiev che da Tallinn è che i sistemi di volo siano stati disturbati e il drone sia stato così deviato in un’altra direzione. Resta l’imbarazzo di quanto accaduto per l’Ucraina. «Ci scusiamo con l’Estonia e tutti gli amici baltici per questi incidenti non voluti», ha detto il portavoce del ministero degli Esteri di Kiev Herohii Tykhy, accusando però la Russia di aver usato tecniche di «guerra elettronica» per deviare droni ucraini verso il territorio Nato. In mattinata anche la Lettonia ha diramato un’allerta per il possibile sorvolo di droni non identificati sul suo territorio. Mosca da parte sua ha provato a rigirare il dito nella piaga sostenendo che l’Ucraina avrebbe adottato una nuova strategia per far partire attacchi alla Russia dal territorio lettone. Sia Kiev che Riga sono state costrette a smentire seccamente questa tesi. «Né l’Estonia né la Lettonia, la Lituania o la Finlandia hanno mai consentito l’uso del loro spazio aereo per attacchi contro la Russia, e l’Ucraina non ne ha mai fatto richiesta», ha chiarito Tykhy.

In copertina: Jet Nato in missione di “air policing” sopra la base aerea di Lielvarde – Lettonia, 14 aprile 2026 (Ansa/Epa – Toms Kalnins)