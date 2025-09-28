Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
Centinaia di droni e missili sull’Ucraina. Allarme anche in Polonia: caccia in volo per mettere in sicurezza lo spazio aereo – Il video

28 Settembre 2025 - 07:28 Cecilia Dardana
Kiev e Zaporizhzhia sotto attacco, diversi i feriti. Per alcune ore lo spazio aereo nei pressi di Lublino e Rzeszów, a ridosso del confine ucraino, è stato chiuso a causa di «attività militare non programmata legata alla sicurezza dello Stato»

Nuova notte di paura in Ucraina, con attacchi russi che hanno colpito Kiev e altre città del Paese. Secondo quanto riferito dal sindaco della capitale, Vitali Klitschko, droni russi hanno colpito più quartieri nella notte, provocando danni e almeno sei feriti, cinque dei quali ricoverati in ospedale. Un edificio di cinque piani nel distretto di Solomyansky è stato parzialmente distrutto, mentre detriti sono caduti anche nelle zone di Svyatoshynsky, Holosiivsky, Darnytskyi e Dnipro. Gli attacchi hanno riguardato anche Zaporizhzhia, dove i feriti al momento sono quattro. L’allarme per gli attacchi russi è scattato anche in Polonia che ha fatto decollare i propri caccia per mettere in sicurezza lo spazio aereo.

I droni russi su Kiev e Zaporizhzhia

Le esplosioni hanno svegliato la città e costretto centinaia di persone a passare la notte nei rifugi. «I medici stanno assistendo i feriti. Una donna è stata curata sul posto», ha aggiunto Klitschko su Telegram. La Russia ha lanciato «centinaia di droni e missili», ha scritto su X il ministro degli Esteri, Andriy Sybiga. «La Russia – si legge – ha lanciato un nuovo massiccio attacco aereo sulle città ucraine mentre la gente dormiva. Ancora una volta, centinaia di droni e missili hanno distrutto palazzi residenziali causando vittime civili». Gli attacchi non hanno riguardato solo la capitale. A Zaporizhzhia, nel sud-est, il governatore Ivan Fedorov ha parlato di «almeno quattro colpi» che hanno causato quattro feriti.

La Polonia fa decollare i caccia

La tensione ha travalicato i confini ucraini. Nella serata di sabato 28 settembre, Zelensky aveva messo in guardia i paesi Nato, tra cui l’Italia, sulla minaccia derivante dai droni russi. Così, alle prime ore del mattino, le Forze Armate polacche hanno fatto decollare i propri caccia, insieme a velivoli alleati, per monitorare lo spazio aereo in seguito alle operazioni russe. «Si tratta di attività preventive per la sicurezza dei cittadini», hanno spiegato su X. Per alcune ore lo spazio aereo nei pressi di Lublino e Rzeszów, a ridosso del confine ucraino, è stato chiuso a causa di «attività militare non programmata legata alla sicurezza dello Stato». La zona è particolarmente sensibile perché proprio da Rzeszów transitano gran parte degli aiuti militari occidentali diretti a Kiev.

