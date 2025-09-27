Zelensky avverte: «Intercettati 92 droni russi diretti in Polonia, la prossima potrebbe essere l’Italia». Il Cremlino nega: «Mai mirato all’Europa»

Nelle prossime settimane, alcuni Paesi della Nato invieranno del personale militare in Ucraina per capire sul campo come contrastare gli attacchi aerei di Mosca. La Nato: «Siamo pronti alla difesa»

Non cessano i sorvoli di droni e caccia russi sui Paesi europei. Nelle ultime ore un avvistamento – poi rivelatosi un falso allarme – ha costretto a chiudere per circa un’ora una delle sei piste dell’aeroporto Schiphol di Amsterdam, nei Paesi Bassi. Un avvertimento ben più concreto, dopo le 22 segnalazioni raccolte negli ultimi giorni, arriva da Kiev: «Tre settimane fa 92 droni erano in volo verso la Polonia, li abbiamo intercettati quasi tutti. La direzione però è chiara», ha detto il presidente Volodymyr Zelensky. «L’Italia potrebbe essere la prossima. Guardate la Norvegia, o la Danimarca. Ci sono segnali da Svezia, Romania, Paesi baltici. Putin sta testando di cosa sono capaci gli europei».

Il Cremlino nega: «Mai mirato all’Europa, gli incidenti accadono»

La nuova “strategia della tensione” di Mosca, però, è fortemente negata dal Cremlino: «Non abbiamo nulla da nascondere. Gli incidenti accadono, ma non prendiamo mai di mira i Paesi europei, che siano membri dell’Ue o della Nato». Riguardo all’invasione dello spazio aereo più clamorosa, quella ai danni della Polonia lo scorso 9 settembre, il ministro degli Esteri Sergej Lavrov ha spiegato: «Abbiamo proposto un incontro immediato, ma nessuno vuole mai discutere i fatti».

L’obiettivo di Putin: «Vuole allargare il conflitto». Europei saranno addestrati a Kiev

Ma dall’Ucraina l’intelligence che arriva sembra spingere nella medesima direzione. Secondo fonti informate, in un briefing il presidente Zelensky avrebbe ribadito la certezza che l’obiettivo di Putin sia allargare il conflitto ad almeno un altro Paese europeo: «Nessuno sa dove, è quello che Putin vuole». E ha lanciato l’allarme: «Non sarebbero in grado di difendere i cieli dalle loro piogge di droni». Anche per questo, rappresentati di molti Paesi europei (non si sa quali) voleranno presto in Ucraina per sottoporsi a u «addestramento pratico». Dal comando militare Nato, l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone rassicura: «Siamo pronti. Non cerchiamo lo scontro, ma non esiteremo a intraprendere qualsiasi azione necessaria per difenderci».

Nato: «Non cerchiamo scontro con Mosca ma pronti a difesa»

«Ogni minaccia allo spazio aereo, terrestre e marittimo della Nato sarà affrontata con una risposta risoluta e proporzionata. Siamo pronti. Non ci devono essere dubbi. Non cerchiamo lo scontro, ma non esiteremo a intraprendere qualsiasi azione ritenuta necessaria per la nostra difesa collettiva». Lo ha detto l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato, al termine della riunione dei capi di Stato maggiore della Difesa degli Alleati a Riga, parlando della «recente e continua violazione» da parte di droni russi dei cieli degli Alleati.