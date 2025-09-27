Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
ESTERIDanimarcaDroniInchieste

Droni non identificati sorvolano la più grande base militare danese: «È un attacco ibrido»

27 Settembre 2025 - 11:34 Cecilia Dardana
embed
droni aeroporto copenaghen oslo avvistamento
droni aeroporto copenaghen oslo avvistamento
L’ufficiale di servizio Simon Skelsjaer ha precisato che i velivoli non sono stati abbattuti. Non sono state rilasciate informazioni sulla provenienza dei droni

Nuovo episodio di allarme in Danimarca. Nella serata di ieri, intorno alle 20:15, uno o due droni non identificati sono stati avvistati sopra e attorno alla base aerea di Karup, la più grande installazione militare del Paese. L’episodio, durato alcune ore, è stato confermato oggi dalla polizia locale. «Non possiamo rilasciare informazioni sulla provenienza dei droni», ha dichiarato l’ufficiale di servizio Simon Skelsjaer, precisando che i velivoli non sono stati abbattuti.

I precedenti

Si tratta solo dell’ultimo caso in una serie di episodi simili che, negli ultimi giorni, hanno messo in allerta le autorità danesi. Già la scorsa settimana, altri avvistamenti erano stati segnalati nei pressi di infrastrutture critiche e basi militari, spingendo Copenaghen a parlare apertamente di “attacchi ibridi”: azioni sotto la soglia del conflitto armato, pensate per destabilizzare o testare la capacità di reazione del Paese.

La forte esposizione strategica della Danimarca

L’attenzione resta alta soprattutto perché la Danimarca, come altri Paesi scandinavi, è parte della Nato e si trova in una fase di forte esposizione strategica, anche a causa del sostegno a Kiev e del ruolo di hub energetico nel Nord Europa. Per ora non ci sono conferme ufficiali su chi ci sia dietro queste incursioni, ma l’episodio di Karup ha riacceso il dibattito sulla sicurezza dello spazio aereo danese. «La priorità è proteggere le infrastrutture vitali e rafforzare la cooperazione con gli alleati», hanno ribadito fonti del governo.

Articoli di ESTERI più letti
1.

«Giustizia in America!»: cosa c’è dietro l’incriminazione di Comey e perché per Trump è solo l’inizio

2.

Chi ha attaccato la Global Sumud Flotilla: il motoscafo, i “piccoli droni” e le granate stordenti

3.

Flotilla, il no dagli italiani a bordo al governo Meloni (e al Vaticano): «Nessuna deviazione agli aiuti: andremo a Gaza»

4.

Il Pentagono convoca una «riunione urgente». Centinaia di alti ufficiali americani arrivano a Quantico da tutto il mondo: «I motivi? Top secret»

5.

Quiz, QR code e altoparlanti, lo show di Netanyahu all’Onu: «Genocidio? È Hamas che affama i palestinesi e vuole cancellare Israele» – I video

leggi anche
nave russa danimarca alexander shabalin
ESTERI

Lo strano caso della nave da guerra russa al largo della Danimarca col transponder spento: il sospetto legame con le invasioni dei droni – Il video

Di Davide Aldrigo
Droni Svezia
ESTERI

Droni sospetti sui cieli Nato, nel mirino basi e aeroporti in Svezia e Danimarca: oggi vertice d’emergenza dei Paesi Ue

Di Simone Disegni
global sumud flotilla attacco droni motoscafo bombe sonore
ESTERI

Chi ha attaccato la Global Sumud Flotilla: il motoscafo, i “piccoli droni” e le granate stordenti

Di Alessandro D’Amato
fregata-fasan-flotilla
POLITICA

L’ammazzadroni e la nave anti-sommergibile: cosa fanno le fregate «Fasan» e «Alpino» schierate dal governo Meloni per seguire la Flotilla

Di Anna Clarissa Mendi
polizia danimarca
ESTERI

Danimarca, nuovi avvistamenti di droni in quattro aeroporti. Il ministro: «Nessuna prova su Mosca»

Di Alba Romano
fregata tedesca
ESTERI

Berlino accusa Mosca: «Jet russo ha sorvolato nave militare tedesca nel Baltico, evidente provocazione»

Di Ugo Milano
global sumud flotilla attacco droni 24 settembre
ESTERI

L’Onu chiede un’indagine indipendente sugli attacchi contro la Global Sumud Flotilla. Gli attivisti: «Ci serve una scorta marittima»

Di Alessandro D’Amato
droni aeroporto copenaghen oslo avvistamento
ESTERI

I droni negli aeroporti di Copenaghen e Oslo, la premier danese «Non escludo coinvolgimento della Russia». Dal Cremlino: «Accuse infondate»

Di Alessandro D’Amato
droni-aeroporto-danimarca
ESTERI

«Droni sorvolano l’aeroporto di Copenaghen»: scalo chiuso, decine di voli dirottati e cancellati

Di Ugo Milano