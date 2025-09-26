Droni sospetti sui cieli Nato, nel mirino basi e aeroporti in Svezia e Danimarca: oggi vertice d’emergenza dei Paesi Ue

Nuovi avvistamenti nella notte nei pressi della base della marina svedese di Karlskrona. Chiuso lo spazio aereo sullo scalo di Aalborg

Nuovo giorno, nuovo allarme per sospetti sconfinamenti russi nei cieli della Nato. L’allerta riguarda ancora una volta la Danimarca, ma anche la Svezia. Questa mattina infatti le autorità hanno disposto la chiusura dello spazio aereo sopra l’aeroporto di Aalborg a seguito dell’avvistamento di droni sospetti, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa finlandese Stt. Si tratta dello stesso scalo, che ospita anche una base militare, dove ieri era stato necessario interrompere il traffico aereo per diverse ore. Nella notte tra giovedì e venerdì, altri droni sarebbero stati avvistati anche in Svezia, in particolare sopra le isole di Styrkoe och Tjurkoe, nell’arcipelago di Karlskrona: nella zona si trova un’importante base della marina militare svedese. Allertata da alcuni cittadini, la polizia ha riscontrato il sorvolo di diversi droni, riportano i media locali.

Il vertice dei ministri della Difesa Ue

Dopo settimane di allarmi per gli sconfinamenti di jet o droni più o meno chiaramente identificati come russi – dalla Polonia all’Estonia sino alla Romania – oggi i ministri della Difesa dei principali Paesi dell’Est Europa si riuniranno, insieme ai vertici della Commissione Ue, per discutere di come trasformare da slogan in realtà quel «muro di droni» protettivo che Ursula von der Leyen ha indicato come risposta necessaria nel suo discorso al Parlamento Ue del 10 settembre. «Dobbiamo mettere a punto piani regionali congiunti, i radar che abbiamo installato per difendere il nostro spazio aereo da missili o caccia non sono sempre efficaci quando si tratta di rilevare i droni. Per distruggere i droni, oggi, sono necessarie tre cose: intercettori anti-drone, capacità di guerra elettronica e capacità tradizionali, come l’artiglieria Zenit, in grado di abbattere i droni», ha detto nei giorni scorsi a Open il Commissario Ue alla Difesa Andrius Kubilius.