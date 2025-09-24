Berlino accusa Mosca: «Jet russo ha sorvolato nave militare tedesca nel Baltico, evidente provocazione»

Il ministro della Difesa Pistorius invita la Nato a reagire con fermezza, ma senza allarmismi

Secondo quanto riferito dal ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius davanti al Bundestag, un aereo militare russo avrebbe sorvolato una fregata della Marina tedesca impegnata in attività nell’area. Il titolare della Difesa ha definito l’accaduto «una provocazione evidente», paragonandolo alle recenti intrusioni di droni e caccia russi nello spazio aereo di Polonia ed Estonia. «Questi episodi, concentrati in pochi giorni, dimostrano chiaramente che Mosca sta testando con crescente frequenza i confini degli Stati membri della Nato», ha sottolineato Pistorius.

«Il Cremlino ci mette alla prova»

Il ministro ha poi accusato il Cremlino di voler mettere alla prova la tenuta dell’alleanza atlantica, cercando di individuarne e sfruttarne le presunte debolezze. «Putin vuole provocarci – ha detto – ma si sbaglia: la Nato ha reagito con chiarezza e determinazione, pur mantenendo la prudenza che in questo momento è indispensabile». Secondo Pistorius, la risposta dell’Occidente dovrebbe quindi bilanciare fermezza e cautela. «Non dobbiamo cadere nella trappola delle provocazioni di Putin – ha concluso – e il modo migliore per farlo è mostrare unità, senza cedere all’allarmismo».