La Russia viola lo spazio aereo della Polonia durante l’attacco all’Ucraina. Aerei Nato e di Varsavia in volo

Chiusi quattro aeroporti. I media ucraini parlano di droni russi in territorio polacco. Il comando parla di obiettivi abbattuti

La Polonia ha chiuso l’aeroporto internazionale di Varsavia e alcuni aerei del paese e della Nato sono in volo dopo alcune segnalazioni di droni russi che avrebbero violato lo spazio aereo. Il comando operativo dell’esercito polacco ha fatto sapere che i sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar hanno raggiunto il massimo livello di allerta dopo gli attacchi aerei lanciati da Mosca sull’Ucraina. Altri tre aeroporti sono stati chiusi. «Aerei polacchi e alleati stanno operando nel nostro spazio aereo. Mentre i sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar basati a terra sono stati portati al massimo livello di sicurezza», ha dichiarato il comando operativo militare in un post su X. II premier polacco Donald Tusk ha scritto su X che i militari hanno utilizzato armi contro gli obiettivi.

Gli aeroporti chiusi

L’aeroporto di Rzeszow-Jasionka, nel sud-est della Polonia, utilizzato come hub per il trasferimento di passeggeri e armi verso l’Ucraina, è tra gli aeroporti temporaneamente chiusi. In precedenza, l’aeronautica militare ucraina aveva riferito che dei droni russi erano entrati nello spazio aereo della Polonia, membro della Nato. Minacciando la città di Zamošć. Ma in seguito ha rimosso la dichiarazione dall’app di messaggistica Telegram. I media ucraini hanno riferito che diversi droni russi hanno attraversato lo spazio aereo polacco. L’agenzia di stampa Reuters non ha ricevuto conferma dalla Polonia che i droni russi si trovassero nello spazio aereo polacco durante la notte.

Il comando aereo polacco

Lo Stato Maggiore della Polonia ha fatto sapere in un comunicato che «è in corso un’operazione per identificare e neutralizzare gli obiettivi. Su ordine del Comandante Operativo delle Forze Armate, sono state schierate le armi e sono in corso le operazioni per localizzare gli obiettivi abbattuti. Invitiamo tutti a rimanere a casa. Le zone più a rischio sono i Voivodati di Podlachia, Masovia e Lublino.

«Una provocazione di Putin»

Negli Stati Uniti, il senatore democratico Dick Durbin ha affermato che le ripetute violazioni dello spazio aereo della Nato da parte di droni russi sono un segnale che «Vladimir Putin sta mettendo alla prova la nostra determinazione a proteggere la Polonia e le nazioni baltiche. Dopo la carneficina che Putin continua a infliggere in Ucraina, queste incursioni non possono essere ignorate», ha dichiarato su X.

Il missile ucraino

La Polonia è in stato di massima allerta per eventuali oggetti che entrano nel suo spazio aereo da quando un missile ucraino vagante ha colpito un villaggio polacco meridionale nel 2022, uccidendo due persone, pochi mesi dopo l’invasione russa su vasta scala dell’Ucraina. Tuttavia, non ci sono state segnalazioni di sistemi di difesa polacchi o alleati che abbiano distrutto droni. Alle 01:20 GMT, gran parte dell’Ucraina, comprese le regioni occidentali di Volinia e Leopoli, al confine con la Polonia, era sotto allerta aerea da diverse ore, secondo l’aeronautica militare di Kiev.