Le foto dei droni russi in Polonia. Colpita una casa a Lublino

Le autorità polacche hanno rinvenuto detriti di numerosi droni e un oggetto missilistico di origine sconosciuta dopo le violazioni dello spazio aereo

Nella notte tra martedì e mercoledì 10 settembre 2025, lo spazio aereo polacco è stato ripetutamente violato da droni russi. Inizialmente il Primo Ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato che sono state registrate 19 intrusioni e che da tre a quattro droni sono stati abbattuti da aerei polacchi e della NATO che erano stati allertati per gestire la minaccia. Le autorità polacche hanno annunciato il rinvenimento di sette droni e i resti di un oggetto di origine sconosciuta. La notizia è stata riportata da Karolina Gałecka, portavoce del Ministero dell’Interno e dell’Amministrazione, la quale ha affermato che potrebbero esserci ulteriori ritrovamenti.

I primi danni

Un drone russo sembra aver colpito un edificio residenziale nella località di Wyryki Wola, a Lublino, distruggendo il tetto dell’edificio e un’automobile parcheggiata all’interno della proprietà. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma i residenti hanno riferito di essere sotto shock e di aver sentito esplosioni e rumori per tutta la notte. Le immagini dell’accaduto sono state poi diffuse sui social media dal deputato Dariusz Stefaniuk e mostrano i danni subiti a Wyryki, insieme ai frammenti di droni recuperati.

I vari ritrovamenti

La maggior parte dei ritrovamenti, cinque droni e i resti dell’oggetto non identificato, sono avvenuti nella provincia di Lublino, in Polonia orientale, regione che confina con la Bielorussia e l’Ucraina. Altri due droni sono stati scoperti in aree più distanti dai confini: uno in un campo a Mniszków, nella Polonia centrale, a circa 250 km dal confine bielorusso, e un altro vicino alla città di Elbląg, nella Polonia settentrionale. Un altro drone è stato rinvenuto anche a Olesno.

Altre immagini sono state condivise sui social media. La polizia è stata mobilitata per raggiungere i diversi luoghi di ritrovamento e mettere in sicurezza i resti dei droni.