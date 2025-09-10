Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
Guerra Gaza, Von Der Leyen: “Droni russi hanno violato spazio aereo Polonia, piena solidarietà” – Il video

10 Settembre 2025 - 12:45 Redazione
(Agenzia Vista) Strasburgo, 10 settembre 2025 “Proprio oggi abbiamo assistito a una violazione sconsiderata e senza precedenti dello spazio aereo polacco ed europeo da parte di più di 10 droni russi Shahid. L’Europa è pienamente solidale con la Polonia” così la Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen nel corso del discorso sullo Stato dell’Unione. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

