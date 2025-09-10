Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
POLITICAPunti di VistaVideo

Guerra Ucraina, Von Der Leyen: "Lavoriamo al 19esimo pacchetto di sanzioni" – Il video

10 Settembre 2025 - 12:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Strasburgo, 10 settembre 2025 "Dobbiamo fare più pressione sulla Russia affinché si sieda al tavolo dei negoziati. Abbiamo bisogno di più sanzioni. Stiamo lavorando al 19esimo pacchetto in coordinamento con i partner. Stiamo valutando in particolare l'eliminazione graduale e più rapida dei combustibili fossili russi, della flotta ombra e dei paesi terzi. E allo stesso tempo abbiamo bisogno di maggiore sostegno per l'Ucraina. Nessuno ha contribuito quanto l'Europa. Quasi 170 miliardi di euro di aiuti militari e finanziari finora. Ne serviranno di più. E non dovrebbero essere solo i contribuenti europei a sopportarne il peso" così la Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen nel corso del discorso sullo Stato dell'Unione. Courtesy: Parlamento Europeo in Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Michele Emiliano diventa papà per la quarta volta a 66 anni: come si chiama la nuova figlia del governatore della Puglia

2.

Meloni mette tutti a tacere: «Ho regalato a mia figlia un weekend a New York su un volo di linea. Querelo chi insinua altro»

3.

Il generale in pensione vuole “vannaccizzare” la Lega: «Ma non voglio il posto di Salvini»

4.

I manager stravedono per Meloni, gelo a Cernobbio per Schlein, Renzi e Calenda – Il sondaggio

5.

Elezioni regionali, tutte le date e i candidati in corsa per la tornata autunnale. Sette le regioni al voto