Guerra Ucraina, Von Der Leyen: "Lavoriamo al 19esimo pacchetto di sanzioni" – Il video

(Agenzia Vista) Strasburgo, 10 settembre 2025 "Dobbiamo fare più pressione sulla Russia affinché si sieda al tavolo dei negoziati. Abbiamo bisogno di più sanzioni. Stiamo lavorando al 19esimo pacchetto in coordinamento con i partner. Stiamo valutando in particolare l'eliminazione graduale e più rapida dei combustibili fossili russi, della flotta ombra e dei paesi terzi. E allo stesso tempo abbiamo bisogno di maggiore sostegno per l'Ucraina. Nessuno ha contribuito quanto l'Europa. Quasi 170 miliardi di euro di aiuti militari e finanziari finora. Ne serviranno di più. E non dovrebbero essere solo i contribuenti europei a sopportarne il peso" così la Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen nel corso del discorso sullo Stato dell'Unione. Courtesy: Parlamento Europeo in Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev