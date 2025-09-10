Guerra Ucraina, Von der Leyen: Sosterremo sforzi diplomatici ma Putin non vuole incontrare Zelensky – Il video
(Agenzia Vista) Strasburgo, 10 settembre 2025 “Continueremo a sostenere tutti gli sforzi diplomatici per mettere fine a questa guerra. Ma tutti abbiamo visto cosa intende la Russia per diplomazia. Putin rifiuta di incontrare il presidente Zelensky.” Così la Presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, durante il suo discorso sullo stato dell'Unione europea a Strasburgo. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev