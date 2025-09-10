Von der Leyen: "Ue solidale con Polonia", standing ovation a Strasburgo – Il video

(Agenzia Vista) Strasburgo, 10 settembre 2025 “Oggi abbiamo visto una violazione senza precedenti nello spazio aereo della Polonia da più di dieci droni. L'Europa è pienamente solidale con la Polonia.” Così la Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, durante il suo discorso sullo stato dell'Unione europea a Strasburgo. A questa affermazione è seguita la standing ovation del Parlamento europeo. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev