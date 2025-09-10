Von der Leyen rompe gli indugi su Gaza: «Sanzioni ai ministri e accordi sospesi, così puniremo Israele»

La presidente della Commissione Ue a Strasburgo per il discorso sullo stato dell'Unione: «Sta emergendo un nuovo ordine mondiale»

Da Strasburgo – «L’Europa è impegnata in una lotta. Una lotta per la nostra libertà e la nostra capacità di determinare il nostro destino. Non illudiamoci: questa è una lotta per il nostro futuro». Sceglie un tono solenne Ursula von der Leyen per iniziare il suo discorso sullo stato dell’Unione, l’appuntamento annuale che serve a riflettere su ciò che è stato fatto nell’ultimo anno e indicare le priorità per quello che verrà. «Non possiamo edulcorare le difficoltà che gli europei vivono ogni giorno. Si sentono crollare il terreno sotto i piedi, avvertono la crisi globale e l’aumento del costo della vita. Guardano con preoccupazione a ciò che vedono al telegiornale», continua la politica tedesca.

Il «nuovo ordine mondiale» e il ruolo dell’Ue

Di fronte a tutte queste sfide, von der Leyen precisa che «non basta aspettare che passi la tempesta». Secondo la presidente della Commissione Ue, si profila «uno scontro per un nuovo ordine mondiale basato sul potere. Quindi sì, l’Europa deve combattere e conquistarsi un posto in un mondo in cui le grandi potenze hanno un atteggiamento ambiguo, se non ostile, nei suoi confronti». Il riferimento è anche a Donald Trump e al terremoto commerciale e geopolitico scatenato dal suo ritorno alla Casa Bianca, ma von der Leyen non cita mai esplicitamente l'(ex?) alleato d’oltreocano.

L’avvertimento a Netanyahu su Gaza: «Ora basta»

Come chiesto a gran voce da Socialisti e Verdi, von der Leyen dedica un passaggio chiave del suo discorso a Strasburgo alla tragedia di Gaza. Ciò che sta accadendo nell’enclave palestinese, dice la leader dell’esecutivo Ue, ha scosso la coscienza del mondo. «Persone uccise mentre mendicavano cibo, madri che tengono in braccio bambini senza vita. Queste immagini sono semplicemente catastrofiche. Quindi voglio iniziare con un messaggio molto chiaro: la carestia provocata dall’uomo non potrà mai essere un’arma di guerra. Per il bene dei bambini, per il bene dell’umanità, questo deve finire», scandisce von der Leyen.

Sanzioni ai ministri estremisti e sospensione (parziale) dell’accordo con Israele

Le azioni dei «ministri israeliani più estremisti», aggiunge in riferimento a Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich, incitano alla violenza e «sono un chiaro tentativo di vanificare una soluzione a due Stati». Di fronte a tutto ciò, von der Leyen annuncia due nuove proposte al Consiglio per alzare la pressione sul governo israeliano: sanzioni sui ministri estremisti e i coloni e sospensione parziale dell’accordo commerciale con Israele. Non solo: la Commissione, annuncia von der Leyen, in autonomia procederà a mettere «in pausa» ogni sostegno bilaterale a Israele, e sospenderà i relativi pagamenti, pur «senza che ciò impatti sul nostro lavoro con la società civile israeliana o con Yad Vashem». In più, von der Leyen propone di creare un «Palestine Donor Group» così da raccogliere adesioni internazionali per supportare la popolazione civile di Gaza e la ricostruzione dell’enclave palestinese.

Socialisti, Verdi e Sinistra vestiti di rosso per Gaza

In vista del discorso di von der Leyen, gli scranni del Parlamento Ue si sono tinti di rosso, almeno in parte. Si tratta di un flashmob degli eurodeputati di Socialisti, Verdi e Sinistra, che hanno deciso di vestirsi tutti dello stesso colore per mandare un messaggio di sostegno di Gaza. Prima di entrare in aula, hanno osservato anche un minuto di silenzio. Presenti, tra gli italiani, gli eurodeputati di Pd, Avs e M5s.

Foto copertina: EPA/Ronald Wittek | Ursula von der Leyen al Parlamento europeo, 10 settembre 2025