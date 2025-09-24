Global Sumud Flotilla, due nuovi attacchi con i droni: «Bombe sonore e spray urticante». Tajani: «Israele li tuteli»

Colpite la Morgana, la Taigete e la Zefiro. 13 esplosioni secondo gli attivisti. Albanese: radio disturbate. Il ministro degli Esteri: tutelare le persone imbarcate

Due nuovi attacchi di droni contro la Global Sumud Flotilla. E stavolta sono «numerosi» gli apparecchi e gli attacchi sono almeno sette in un breve lasso di tempo. Gli attivisti hanno pubblicato foto e video dei droni e delle esplosioni. All’1.45 di oggi mercoledì 24 settembre è arrivata la notizia del colpo all’imbarcazione Zefiro. I testimoni hanno parlato di droni e spray urticante e di quattro attacchi con bombe sonore mentre si trovava in acque internazionali a sud di Creta. Alle 3 di notte un altro attacco, che stavolta ha colpito la barca Morgana, sulla quale viaggia Maria Elena Delia, portavoce della Gsf. Qui si parla di un danneggiamento della vela principale, la randa. Anche la Taigete è stata attaccata. Non sembra aver subito danni.

Gli attacchi notturni alla Global Sumud Flotilla

Secondo gli attivisti sono stati in totale 13 le esplosioni. Che hanno causato «diffuse interruzioni delle comunicazioni e preoccupazione per l’incolumità dei partecipanti». Nelle ultime 24 ore più di 15 droni hanno sorvolato ogni dieci minuti a bassa quota la nave Alma. I partecipanti alla missione hanno riferito di oggetti lanciati da droni o aerei su almeno 10 imbarcazioni. Non ci sono stati feriti, ma gli attivisti «valuteranno pienamente i danni alla luce del giorno», spiega la nota di Gsf. «Tutto questo va ad aggiungersi a una prolungata campagna di intimidazioni e disinformazione di Israele, allo scopo di screditare e mettere in pericolo oltre 500 civili inermi che, a bordo della flottiglia, stanno cercando di consegnare cibo e materiale sanitario a Gaza per contribuire a mettere fine al blocco illegale imposto da Israele», avverte la nota.

Crimini di guerra

«Qualsiasi attacco alla missione costituirebbe un crimine di guerra e un crimine contro l’umanità», si sottolinea. La Flotilla ha chiesto ai governi dei paesi Onu, e in particolari a quelli che hanno loro cittadini a bordo, «di assicurare e facilitare un’efficace protezione». Al limite anche con una «scorta navale e osservatori diplomatici accreditati». E di «porre la questione all’attenzione dell’Assemblea generale».

Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, che si trova in missione a New York per l’assemblea generale Onu, ha chiesto all’ambasciata a Tel Aviv di assumere informazioni e di rinnovare la richiesta già fatta al governo di Gerusalemme di garantire la assoluta tutela del personale imbarcato sulla Flotilla per Gaza. La Farnesina aveva fatto già segnalazioni alle autorità di Israele affinché qualsiasi operazione delle forze armate sia condotta rispettando il diritto internazionale e un principio di assoluta cautela.

I video dell’attacco

Secondo l’attivista tedesca per i diritti umani Yasemin Acar cinque imbarcazioni sono state attaccate e sono stati contati «dai 15 ai 16 droni». Un video pubblicato sulla pagina ufficiale della flottiglia mostra un’esplosione che si dice sia stata filmata da una delle imbarcazioni della flottiglia, la Spectre, all’1:43 di mercoledì (22:43 GMT di martedì). «Non abbiamo armi. Non rappresentiamo una minaccia per nessuno», ha dichiarato Acar in un video pubblicato su Instagram. Sottolineando che la flottiglia trasporta solo «aiuti umanitari». L’inviata dell’Onu per la Palestina Francesca Albanese ha scritto su X che la Flotilla ha subito sette attacchi con bombe sonore e razzi esplosivi e ha parlato di «sostanze chimiche sospette» irrorate sulle navi. Qualcuno avrebbe anche disturbato il segnale radio durante gli attacchi per impedire richieste di SOS.

L’attacco alla Zefiro

La referente italiana della missione umanitaria Maria Elena Delia in un post su Instagram ha scritto che «la barca Zefiro è stata colpita e danneggiata. È stato distrutto un sostegno dell’albero». Al momento, ha raccontato, «siamo in acque internazionali vicino alla Grecia. Quello che sta accadendo è nella totale illegalità». Gli autori del raid «hanno attaccato con bombe sonore, danneggiato le barche e messo a rischio la vita delle persone», ha sottolineato. La Flotilla «ha già allertato la Farnesina», ha spiegato, «quello che sta accadendo è di una gravità senza precedenti».

Cos’è la Global Sumud Flotilla

Partita all’inizio di questo mese da Barcellona, ​​sulla costa nord-orientale della Spagna, la Gsf aveva già dichiarato di essere stata bersaglio di due attacchi con droni mentre era ancorata al largo di Tunisi. Composta da 51 imbarcazioni, la Global Sumud Flotilla rivendica la partecipazione di attivisti filo-palestinesi provenienti da 45 paesi. Tra di loro l’ambientalista svedese Greta Thunberg. Israele ha dichiarato che non avrebbe permesso di raggiungere Gaza, devastata dalla guerra, offrendo di attraccare ad Ashkelon, più a nord del territorio. Israele aveva già bloccato due flottiglie che avevano tentato di raggiungere Gaza via mare, a giugno e luglio. Ad agosto, le Nazioni Unite hanno dichiarato lo stato di carestia nel territorio palestinese. Israele lo sottopone a un blocco da quasi due anni, in risposta all’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023.

L’Onu

La scorsa settimana gli Stati Uniti hanno nuovamente bloccato l’adozione da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di un testo che chiedeva l’accesso umanitario a Gaza e un cessate il fuoco. Il 16 settembre, una commissione d’inchiesta internazionale su mandato delle Nazioni Unite ha accusato Israele di aver commesso un genocidio a Gaza. Secondo il ministero della Salute del governo di Hamas a Gaza, la guerra ha causato la morte di almeno 65.344 palestinesi, per lo più civili, in quasi due anni. L’attacco del 7 ottobre 2023 di Hamas contro Israele ha causato la morte di 1.219 persone da parte israeliana, per lo più civili, secondo i dati ufficiali. Delle 251 persone rapite il 7 ottobre, 47 sono ancora detenute nella Striscia di Gaza. 25 sono considerate morte dall’esercito israeliano.