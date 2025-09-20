Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud Flotilla
ESTERIDiritti umaniGazaGlobal Sumud FlotillaGreciaIsraeleMedio OrientePalestinaSicilia

Global Sumud Flotilla verso la Grecia: «Poi rotta su Gaza»

20 Settembre 2025 - 09:57 Alba Romano
embed
global sumud flotilla
global sumud flotilla
L'iniziativa internazionale a sostegno della popolazione della Striscia ha lasciato ieri la Sicilia. Il piano di navigazione prevede un avanzamento costante di circa 120 miglia ogni 24 ore

Sono partiti ieri, venerdì 20 settembre, dal porto di Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa, e hanno già superato Malta. La Global Sumud Flotilla, iniziativa internazionale a sostegno della popolazione di Gaza, continua la sua rotta nel Mediterraneo con un obiettivo dichiarato: portare attenzione e solidarietà alla Striscia, da mesi al centro di una crisi umanitaria senza precedenti. A raccontare le prime ore di navigazione è la portavoce del gruppo, Maria Elena Delia, ripresa dall’ANSA: «La prima notte è trascorsa, ora siamo diretti verso la Grecia dove ci raggiungeranno altre sei imbarcazioni. Viaggiamo insieme, si può seguire la nostra rotta attraverso il tracker online della Global».

L’avanzamento costante: 120 miglia ogni 24 ore

Il piano prevede un avanzamento costante, circa 120 miglia ogni 24 ore, compatibilmente con le condizioni meteo. E proprio il tempo, sottolinea Delia, non è stato clemente nelle prime ore di viaggio: «Nella prima parte la navigazione è stata davvero impietosa». La flottiglia – ribattezzata “Sumud”, termine arabo che significa “resilienza” – nasce per richiamare l’attenzione internazionale sul blocco imposto a Gaza e per chiedere corridoi umanitari sicuri. L’iniziativa è promossa da attivisti, organizzazioni solidali e realtà della società civile provenienti da diversi Paesi.

«I nostri occhi puntati su Gaza»

«I nostri occhi restano puntati su Gaza», ribadisce la portavoce, che esprime l’auspicio di un viaggio senza ostacoli, dopo diversi giorni di maltempo che hanno ritardato la partenza della flotta. La Flotilla infatti sarebbe dovuta arrivare a Gaza già a metà settembre, ma la partenza è stata più volte posticipata a causa del meteo e di guasti tecnici. All’inizio della missione si era parlato di circa 7 o 8 giorni di viaggio, ma sembra che la stima fosse ottimistica. In base alle ultime dichiarazioni, il tragitto dovrebbe durare almeno 10 giorni.

Articoli di ESTERI più letti
1.

In volo circolare per un’ora senza poter atterrare, dalla torre di controllo nessuna risposta e la pista è buia: «Si è addormentato»

2.

Ma davvero la Russia può attaccare la Nato e l’Europa? Gli 007 italiani dicono di no

3.

Tre bombardieri russi invadono lo spazio aereo dell’Estonia per 12 minuti, respinti da F-35 italiani. «Chiesta l’attivazione dell’art.4 della Nato»

4.

Ilaria Salis adesso ha paura di finire in carcere: «Rischio un mandato d’arresto europeo»

5.

L’Estonia si prepara all’invasione russa: pronti 600 bunker, paludi e fossati da 40 km. Lo «scudo orientale» e il piano di difesa dei Paesi baltici

leggi anche
POLITICA

Flotilla, Schlein: Solidarietà agli attivisti, fanno quello che dovrebbero fare i Governi dell'Ue – Il video

Di Redazione
Global Sumud flotilla
ESTERI

Greta Thunberg lascia il direttivo della Sumud Flotilla. L’attivista cambia nave e finisce sulla Alma

Di Stefania Carboni
partenza-global-sumud-flotilla-augusta-gaza
ESTERI

Global Sumud Flotilla, le navi italiane salpano da Augusta dirette verso Gaza – Il video

Di Ugo Milano