Global Sumud Flotilla, le navi italiane salpano da Augusta dirette verso Gaza – Il video

Le 18 imbarcazioni si uniranno ad altre 10 barche ferme da giorni in Tunisia e a sei in arrivo dalla Grecia

Sono salpate da un porticciolo di Augusta, in provincia di Siracusa, le imbarcazioni a vela della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria diretta verso Gaza per portare sostegno alla popolazione civile. Le 18 barche italiane hanno lasciato gli ormeggi una dopo l’altra, puntando verso il Mediterraneo orientale. In mare aperto si uniranno ad altre 10 imbarcazioni ferme da giorni nel porto di Biserta, in Tunisia, e a sei barche in arrivo dalla Grecia.

La partenza posticipata

La partenza era inizialmente prevista nei giorni scorsi, ma è stata posticipata a causa di problemi tecnici e del maltempo. Questa mattina, dopo i controlli effettuati dalle forze dell’ordine, è arrivato il via libera alla partenza. Numerose persone si sono radunate sulla banchina per esprimere solidarietà e sostegno alla missione. Tra i partecipanti era attesa anche la giornalista de La Stampa, Francesca Del Vecchio, che però ha denunciato di essere stata esclusa all’ultimo momento perché ritenuta «pericolosa» dagli organizzatori. Di fronte alle accuse, la portavoce italiana della missione, Maria Elena Delia, ha replicato con fermezza, respingendo ogni riferimento a un attacco alla libertà di stampa. «Chi si imbarca, giornalista o no, è anche un passeggero, e deve rispettare regole comuni dettate dalla sicurezza», ha dichiarato.