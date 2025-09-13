Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
ESTERIGazaGlobal Sumud FlotillaMedio OrientePalestinaSiciliaVideo

Global Sumud Flotilla, le navi italiane salpano da Augusta dirette verso Gaza – Il video

13 Settembre 2025 - 15:53 Ugo Milano
embed
partenza-global-sumud-flotilla-augusta-gaza
partenza-global-sumud-flotilla-augusta-gaza
Le 18 imbarcazioni si uniranno ad altre 10 barche ferme da giorni in Tunisia e a sei in arrivo dalla Grecia

Sono salpate da un porticciolo di Augusta, in provincia di Siracusa, le imbarcazioni a vela della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria diretta verso Gaza per portare sostegno alla popolazione civile. Le 18 barche italiane hanno lasciato gli ormeggi una dopo l’altra, puntando verso il Mediterraneo orientale. In mare aperto si uniranno ad altre 10 imbarcazioni ferme da giorni nel porto di Biserta, in Tunisia, e a sei barche in arrivo dalla Grecia.

La partenza posticipata

La partenza era inizialmente prevista nei giorni scorsi, ma è stata posticipata a causa di problemi tecnici e del maltempo. Questa mattina, dopo i controlli effettuati dalle forze dell’ordine, è arrivato il via libera alla partenza. Numerose persone si sono radunate sulla banchina per esprimere solidarietà e sostegno alla missione. Tra i partecipanti era attesa anche la giornalista de La Stampa, Francesca Del Vecchio, che però ha denunciato di essere stata esclusa all’ultimo momento perché ritenuta «pericolosa» dagli organizzatori. Di fronte alle accuse, la portavoce italiana della missione, Maria Elena Delia, ha replicato con fermezza, respingendo ogni riferimento a un attacco alla libertà di stampa. «Chi si imbarca, giornalista o no, è anche un passeggero, e deve rispettare regole comuni dettate dalla sicurezza», ha dichiarato.

Articoli di ESTERI più letti
1.

La giornalista cacciata dalla Global Sumud Flotilla: «Sei pericolosa, il tuo giornale ci riempie di merda»

2.

«I droni russi in Polonia? Incidente, provocazione o false flag»

3.

Omicidio Charlie Kirk, arrestato il killer: è Tyler Robinson e ha 22 anni. Su uno dei proiettili la scritta “Bella Ciao”

4.

Perché l’omicidio (senza movente) di Iryna Zarutska sta diventando un caso negli Stati Uniti – Il video

5.

Chi è Tyler Robinson, il 22enne arrestato per l’omicidio di Charlie Kirk

leggi anche
flotilla-gaza
ESTERI

La Global Sumud Flotilla e la giornalista cacciata: «Non è censura, ha rivelato dettagli sulle barche»

Di Alessandro D’Amato
tajani-difende-del-vecchio-flotilla-cacciata
POLITICA

«Un brutto episodio di censura che viola il principio della libertà di stampa»: Tajani difende Del Vecchio, la giornalista cacciata dalla Flotilla

Di Ugo Milano
francesca del vecchio giornalista cacciata global sumud flotilla
ESTERI

La giornalista cacciata dalla Global Sumud Flotilla: «Sei pericolosa, il tuo giornale ci riempie di merda»

Di Alessandro D’Amato
flotilla-gaza
ESTERI

Gaza, Israele prepara l’offensiva. In partenza le navi italiane della Global Sumud Flotilla. Parolin: «Bene tutto ciò che aiuta il popolo»

Di Ugo Milano
FACT-CHECKING

Che cos’è l’oggetto caduto sulla nave Alma della Global Sumud Flotilla

Di David Puente