Global Sumud Flotilla, di nuovo droni sulle barche durante la notte: «Siamo stati seguiti»

I deputati del Pd Arturo Scotto e Annalisa Corrado: «Non è noto che origine abbiano e per quale motivo abbiano volato per diverse ore della notte sopra le nostre teste»

Notte di tensione per la Global Sumud Flotilla, la spedizione internazionale di imbarcazioni che venerdì 19 settembre è salpata nuovamenteda Portopalo di Capo Passero con l’obiettivo di raggiungere Gaza. Nella notte, a circa 200 miglia dalla costa siciliana, sono stati avvistati tre droni che hanno sorvolato per ore le barche della Flotilla. A lanciare l’allarme sono stati i deputati del Pd Arturo Scotto e Annalisa Corrado, a bordo della Karma: «Li abbiamo visti chiaramente anche dalla nostra imbarcazione, la Karma. Non è noto che origine abbiano e per quale motivo abbiano volato per diverse ore della notte sopra le nostre teste. Possiamo solo auspicare che non si tratti di una forma di avvertimento. Facciamo appello ai governi europei affinché viglino perché questo non accada. Nessuno tocchi la Flotilla». scrivono in un nota.

Delia: «Notte non tranqullissima»

Sono diverse le imbarcazioni che hanno sgnalato la presenza dei droni durante la notte, tra cui anche la Selvaggia, la barca a vela su cui viaggiano solo donne partite dall’Italia. «Comincia il quarto giorno di navigazione» racconta Maria Elena Delia, portavoce italiana della spedizione «ma la notte è stata non tranquillissima perché alcune delle nostre barche sono state seguite per diverso tempo da droni».

Il comunicato ufficiale

La Flotilla, composta da più imbarcazioni internazionali, sta attraversando un corridoio migratorio nel Mediterraneo centrale. Iara Modarelli, responsabile comunicazione globale, ha invitato alla calma: «Stiamo tutti bene» ha scritto sui suoi profili ufficiali «stiamo attraversando un corridoio migratorio, quindi potremmo vedere molti droni di Frontex. Niente di cui preoccuparsi al momento». In una nota diffusa dalla Global Sumud Flotilla si legge che «i droni, la cui origine non è ancora stata identificata, sono stati avvistati mentre seguivano la flotta. L’aumento improvviso di attività aerea desta preoccupazione, ma la priorità resta la sicurezza di tutti a bordo». Il coordinamento internazionale sta documentando e monitorando la situazione mentre in rete circolano i video dei presunti droni che avrebbero monitornato le imbarcazioni.