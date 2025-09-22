Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
«Droni sorvolano l’aeroporto di Copenaghen»: scalo chiuso, decine di voli dirottati e cancellati

22 Settembre 2025 - 23:53 Ugo Milano
Secondo quanto riportato dalla stampa locale, si tratterebbe di tre o quattro droni di grandi dimensioni. Nel frattempo, due persone sono state arrestate a Oslo (Norvegia) dopo che altri droni hanno sorvolato un'area militare presso la Fortezza di Akershus

È in corso una vasta operazione di polizia all’aeroporto di Kastrup, a Copenaghen, in seguito alla segnalazione della presenza di droni nell’area. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, si tratterebbe di tre o quattro droni di grandi dimensioni, avvistati mentre entravano e uscivano dallo spazio aereo dello scalo. Un portavoce della polizia danese ha confermato l’operazione, mentre alcune fonti segnalano anche il decollo di elicotteri impiegati per monitorare la situazione. A causa dell’emergenza, l’aeroporto di Copenaghen è stato temporaneamente chiuso: nessun aereo può decollare o atterrare fino «alle 07:00 UTC del 23 settembre», le 9 di domattina in Italia. Secondo quanto riferito dai media danesi, tra cui Dr.dk, e da Flightradar24, circa 50 voli in arrivo sono stati dirottati verso altri aeroporti del Paese e in Svezia, mentre altri 50 sono stati cancellati. Nel frattempo, si registrano lunghe code e disagi tra i passeggeri rimasti a terra. Le autorità non hanno ancora fornito ulteriori dettagli sull’origine dei droni o sull’eventuale natura dolosa dell’episodio.

Media: «Droni sorvolano area militare in Norvegia: 2 arresti»

Nel frattempo, due persone sono state arrestate a Oslo dopo che dei droni hanno sorvolato un’area militare presso la Fortezza di Akershus. Lo riporta il quotidiano norvegese Aftonbladet. I droni sono stati avvistati intorno alle 21. Sono stati scoperti dalla Difesa norvegese, riporta l’organo di stampa. I due arrestati, secondo le prime informazioni non ufficiali, sembrano essere cittadini stranieri. Tuttavia, precisano i media locali, al momento non vi sono indicazioni che l’incidente sia collegato ai droni che hanno provocato la chiusura dell’aeroporto di Copenaghen.

Foto copertina: Massimo Discepoli| Dreamstime

