«Un missile polacco ha colpito la casa, non un drone russo». Le rivelazioni della stampa polacca e l’ira del presidente: «Non sono stato informato»

Secondo quanto riportato dal quotidiano Rzeczpospolita sarebbe stato un missile polacco difettoso a danneggiare una casa nel villaggio di Wyryki lo scorso 10 settembre

Non sarebbe stato un drone russo, ma un missile polacco difettoso a danneggiare una casa nel villaggio di Wyryki, nella regione di Lublino, lo scorso 10 settembre. È quanto rivela il quotidiano Rzeczpospolita, che cita fonti vicine ai servizi di sicurezza polacchi. Quel giorno, le difese aeree di Varsavia erano state attivate per contrastare un’incursione di droni russi vicino al confine con l’Ucraina. Facendo innalzare la tensione internazionale. Secondo le ricostruzioni del giornale, un missile aria-aria Aim-120 lanciato da un caccia F-16 dell’aeronautica polacca avrebbe avuto un malfunzionamento, colpendo l’abitazione per errore.

Presidente e Ufficio per la Sicurezza Nazionale non informati

La notizia ha già suscitato numerose tensioni interne. L’Ufficio per la Sicurezza Nazionale, il Bbn, e anche il presidente Karol Nawrocki, hanno chiesto al governo «chiarezza immediata» sull’accaduto. «Non si possono nascondere informazioni» recita la nota pubblicata su X. «I messaggi rivolti ai polacchi devono essere verificati e confermati, soprattutto in un contesto di disinformazione e guerra ibrida». A quanto si apprende dal messaggio, il presidente polacco, così come l’Ufficio per la Sicurezza Nazionale, non erano mai stati informati dal governo guidato da Tusk che ci fosse anche questa possibilità al vaglio.

«Durante la riunione odierna del Comitato per la Sicurezza, le informazioni fornite ai partecipanti al briefing – tra cui il Vice Capo dell’Ufficio per la Sicurezza Nazionale, Generale Bryś – sono state generiche e inconcludenti. Simili a quelle fornite dal Vice Primo Ministro e Ministro della Difesa Nazionale Władysław Kosiniak-Kamysz in una conferenza stampa del 12 settembre 2025». «Il Presidente della Repubblica di Polonia attende ancora un resoconto preciso sulla questione e la società esige giustamente verità e informazioni affidabili» conclude il messaggio.

Tusk: «Responsabilità è della Russia»

Il premier Donald Tusk ha provato a contenere le polemiche, ribadendo quella che è stata la posizione ufficiale espressa dal governo sinora, ossia che «Tutta la responsabilità per i danni alla casa di Wyryki ricade sui responsabili della provocazione dei droni, ovvero la Russia». Il premier ha comunque assicurato che i risultati dell’indagine saranno resi pubblici appena terminata.