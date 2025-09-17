Ultime notizie AtleticaGazaGlobal Sumud FlotillaScuolaUcraina
ESTERIPoloniaRussiaUcrainaVladimir Putin

«Putin sogna di tornare ai confini dell’Urss, ma il suo esercito non è più il secondo al mondo»

17 Settembre 2025 - 08:51 Alba Romano
embed
putin zapad 2025
putin zapad 2025
Il ministro degli esteri polacco Sirkoski: il primo corpo d'invasione nel 2022 è già stato distrutto. I sogni imperiali non corrispondono alla realtà

«Putin sogna» di tornare ai confini dell’ex Unione Sovietica. «Ma da oltre 11 anni combatte in Donbass e non è riuscito a prenderlo interamente, figuriamoci il resto». Lo afferma in un’intervista al Corriere della Sera il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski. Che poi precisa: «Non siamo in guerra con la Russia. Ma è nostro diritto operare per fermare l’invasione dell’Ucraina». Sikorski poi parla dell’esercito di Mosca: «Tutti credevamo che le forze armate russe fossero le seconde al mondo. Non lo sono. Anzi, il primo corpo d’invasione nel 2022 è già stato distrutto. I sogni imperiali non corrispondono alla realtà».

L’Europa e la guerra alla Russia

Al Cremlino, che accusa Nato ed Europa di essere già di fatto in guerra con la Russia, risponde osservando come l’Ucraina sia «attaccata da un membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. E l’invasione è stata condannata dalla stragrande maggioranza dell’Assemblea generale dell’Onu. Noi stiamo semplicemente prendendo contromisure che la comunità delle nazioni è chiamata a scegliere nel rispetto del diritto internazionale». Sul rischio di scontro diretto con Mosca chiarisce: «Droni e missili russi non dovrebbero volare nello spazio aereo ucraino. Sono armi guidate da remoto o in caduta libera che colpiscono indiscriminatamente la popolazione. Noi dovremmo intervenire quando quelle armi volanti mettono in pericolo i nostri cieli». Infine, Sikorski parla anche del presidente statunitense Donald Trump dicendo di non pensare che abbia abbandonato la difesa dell’Europa: «C’è un apparato militare comune».

Articoli di ESTERI più letti
1.

L’Idf attacca ancora Gaza City: «Distrutti siti terroristici, controlliamo il 40% del territorio». L’Onu: «Israele responsabile di genocidio»

2.

Rapina tre banche in un giorno con un biglietto di carta, lo chef padovano Valentino Luchin arrestato a San Francisco

3.

Cremlino: «La Nato è di fatto in guerra con la Russia». Crosetto avverte: «Se ci attaccano non siamo pronti». Drone russo abbattuto sopra il palazzo del presidente in Polonia

4.

«Governo italiano complice di Israele»: la denuncia alla Cpi per il «genocidio» a Gaza

5.

L’editorialista del Washington Post licenziata in tronco per le sue critiche a Charlie Kirk. Chi è Karen Attiah

leggi anche
ESTERI

Cosa è e come funziona l’Operazione sentinella della Nato

Di Marianna Satta
FACT-CHECKING

La teoria infondata della “false flag” ucraina e i falsi droni russi in Polonia

Di Fabio Verrecchia
drone russia polonia allarme romania video
ESTERI

Jet Polonia-Nato in volo al confine con l’Ucraina. Tusk: «Minaccia scongiurata». Rubio: «Incursione droni russi pericolosa e provocatoria» – Il video

Di Alba Romano